Walter Zenga, l’appello dell’ex moglie Roberta Termali

Roberta Termali torna a parlare del rapporto di Walter Zenga con i figli e lancia un appello all’ex marito. La conduttrice ha rilasciato una lunga intervista in cui ha spiegato la scelta di riavvicinarsi all’ex portiere dopo anni di silenzio, spiegando anche il contenuto di un sms molto discusso. Lo scontro a distanza fra Zenga e i figli Andrea e Nicolò continua e negli ultimi giorni per difendere lo sportivo è scesa in campo anche Raluca Rebedea.

La Termali ha raccontato di aver contattato Zenga, chiedendogli di mettere da parte i dissapori del passato. Il suo messaggio però sarebbe stato mal interpretato perché spedito in coincidenza con la partecipazione di Walter a Live – Non è la D’Urso. “Per sommi capi gli ho scritto: ‘Walter ti chiedo di chiedi ti tirare una enorme e metaforica riga sopra a tutto ciò che è successo in passato’ – ha svelato a DiPiù -. E poi: ‘Nessuno di noi merita di soffrire, soprattutto in nome dell’amore che ci ha legati. Non è retorica ma è amore puro verso i nostri due ragazzi che hanno bisogno di te: io, Walter, ho bisogno di rivederli nuovamente felici”.

Roberta e Walter hanno vissuto un’intensa storia d’amore, coronata dalle nozze e dalla nascita dei due figli, Andrea e Nicolò. Poi il divorzio e un lungo silenzio durato 24 anni a cui ora la Termali vorrebbe mettere fine. “Il messaggio di pace che ho scritto a Walter – ha specificato – è stato dettato dallo strazio di una mamma che ogni giorno, durante le dirette del Grande Fratello Vip vede un figlio che quando parla di suo padre piange come quando era un bambino e non può correre ad abbracciarlo. E vede un altro figlio più grande, che sta soffrendo da tanti anni. Ho provato un enorme senso di impotenza. Queste sono le motivazioni che mi hanno spinto a scrivere a Walter dopo tanto tempo che non ci sentivamo”.

Zenga si è sposato tre volte: la prima con Elvira Carfagna da cui ha avuto il primogenito Jacopo. In seguito è stato legato a Roberta Termali, che gli ha regalato Andrea e Nicolò. L’attuale moglie è Raluca Rebedea che l’ha reso papà di Samira e Walter Jr. Il sogno della Termali è proprio quello di poter riunire la famiglia e trovare finalmente la serenità perduta: “Vorrei che un giorno potessimo sederci tutti al tavolo, qui a Osimo, e mangiare serenamente – ha confessato -. Con nuove mogli, figli arrivati da altri matrimoni, compagni di vita e fidanzati. Tutti insieme. Alla fine la vita è una sola e c’è sempre tempo per fare pace, per cambiare idea, per tornare indietro e soprattutto per chiedersi reciprocamente scusa. La cosa importante è che i ragazzi ritrovino la serenità, per loro farei qualunque cosa e dimenticherei ogni dissapore e sono convita che anche Walter vorrebbe le stesse cose”.