Chi è Roberta Termali, ex moglie di Walter Zenga e mamma di Andrea

Roberta Termali è l’ex moglie di Walter Zenga e mamma di Andrea Zenga, concorrente del GF Vip. Classe 1964, originaria di Milano, è stata una conduttrice molto conosciuta negli anni Ottanta e Novanta e una giornalista televisiva. Bionda e sempre sorridente, oggi è particolarmente seguita su Instagram dove racconta la sua vita insieme al compagno e ai figli.

Appassionata di sport, nel corso della sua carriera Roberta Termali si è occupata inizialmente di ippica, per poi passare al calcio. Ha condotto A tutto Campo, inoltre ha lavorato con Fabio Fazio, Walter Zenga e Aldo Biscardi. Con quest’ultimo nel 1995 ha guidato Il processo di Biscardi, infine ha affiancato Maurizio Mosca in L’appello del martedì e Giorgio Faletti in Cabaret per una notte. Grazie al suo lavoro ha conosciuto Walter Zenga e con lui si è trasferita a Osimo, formando una famiglia con i figli Nicolò e Andrea.

Dopo il divorzio dal portiere, la conduttrice ha sposato Andrea Accorroni da cui ha avuto Fabio e Francesco. Nel 2015, dopo la fine delle seconde nozze, ha ritrovato l’amore accanto a Guglielmo Borgiani, noto avvocato di Macerata. Qualche tempo fa Roberta Termali si era raccontata ai microfoni di Vieni da Me, programma di Caterina Balivo. “Gli sarò sempre grata per avermi regalato Nicolò e Andrea – aveva detto parlando di Walter Zenga -. Ma purtroppo non ci sentiamo da vent’anni […] Tra coppe, campionato e Nazionale non era mai presente. Quando l’Inter giocava in casa andavamo a vederlo, in trasferta evitavamo perché per lui non era abbastanza sicuro. Dopo la separazione lui poi è andato a vivere in America, mentre io sono rimasta nelle Marche per amore di un altro uomo”.

La Termali aveva poi raccontato di aver rinunciato alla carriera in tv per stare accanto ai figli. “Ho detto di no a Pippo Baudo per Gran Varietà del 1990 perché Nicolò era piccolino – aveva spiegato -. Mi rispose: ‘Certi treni passano una volta sola’ e confesso che aveva ragione. Se mi sono pentita? Rifarei tutto, anche se ho molta nostalgia della tv”.

Roberta è legatissima ai figli, in particolare ad Andrea che è entrato come concorrente nella Casa del GF Vip. Il giovane ha spiegato di non aver costruito un rapporto con il padre in questi anni. “Quando ero piccolo lo sentivo ogni tanto. Dopo i 13 anni lo avrò sentito un paio di volte in tutto – ha raccontato ad Alfonso Signorini -. Ci siamo incontrati nel 2019 al matrimonio di mio fratello maggiore: non ci vedevamo da 13 anni, è nata e morta lì, ci siamo solo salutati”.