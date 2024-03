Rosalinda Cannavò incinta di Andrea Zenga: l’annuncio è dolcissimo

Fonte: IPA Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga

Cicogna in volo per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. La coppia del Grande Fratello Vip ha annunciato sui social network di aspettare un bebè che nascerà nei prossimi mesi. Un sogno che si realizza per l’attrice e il figlio dell’ex calciatore Walter Zenga, che non hanno mai nascosto la voglia di mettere su famiglia dopo l’incontro nel reality show di Alfonso Signorini e una convivenza a Milano.

Rosalinda Cannavò è incinta di Andrea Zenga

“Che abbia inizio il viaggio più bello della nostra vita. È da inizio 2024 che custodiamo questo piccolo segreto che sta diventando sempre più grande”, hanno scritto Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga in una clip su Instagram dove viene mostrato il pancino che cresce dell’attrice.

“Ci siamo conosciuti e amati sotto i vostri occhi e oggi ancor di più siamo felici di condividere con voi la nostra gioia più grande: diventeremo mamma e papà. Picciriddu/a noi e Chinu non vediamo l’ora di conoscerti”, hanno aggiunto mostrando alcune ecografie del nascituro mentre tengono in braccio il loro amato cagnolino.

Per l’occasione Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno indossato anche dei cappelli con la scritta Mom e Dad, ovvero Mamma e Papà. È stata inoltre svelata la data di nascita del bebè: sarà a settembre. Nel video Andrea tiene in mano un giornale, più precisamente una finta copia del The New York Times con questo titolo: “Baby Zengavò coming soon. Settembre 2024”.

Tanti i like e i messaggi di congratulazioni che sono arrivati alla coppia: tra questi non è passato inosservato quello di Dayane Mello. La modella brasiliana e Rosalinda si sono conosciute al Grande Fratello nell’edizione 2020-2021 (quella vinta da Tommaso Zorzi) e hanno stretto un bel rapporto d’amicizia che, tra alti e bassi, va avanti ancora oggi. “Wow sono super felice… ti meriti il mondo”, ha scritto la Mello.

Auguri anche da parte di altri personaggi del mondo dello spettacolo come Elisabetta Gregoraci, Costanza Caracciolo, Pierpaolo Pretelli, Federica Calemme, Biagio D’Anelli, Carlotta Dell’Isola e alcuni volti di Uomini e Donne quali Luigi Mastroianni, Claudia Dionigi, Rosa Perrotta, Giovanna Abate, Selvaggia Roma, Megghi Galo, Arianna Cirrincione.

Molto probabilmente Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga convoleranno a nozze dopo la nascita del primogenito/a (il sesso non è stato ancora annunciato). In un’intervista a Verissimo l’opinionista tv ha ribadito di aver trovato la donna della sua vita e che questo passo arriverà sicuramente nei prossimi anni.

Per Zenga la Cannavò – precedentemente conosciuta con il nome d’arte di Adua Del Vesco – è stata legata per un decennio con un ragazzo estraneo allo showbiz di nome Giuliano Condorelli. Una relazione che ha deciso di chiudere una volta conosciuto Andrea. Il figlio dell’ex portiere dell’Inter ha invece amato per svariati anni la modella Alessandra Sgolastra, con la quale ha partecipato pure a Temptation Island Vip.

“Il mio sogno è avere una bambina. Costruire una famiglia insieme e vorrei tanto che Rosalinda fosse la mamma dei miei figli”, ha confidato Andrea Zenga a Silvia Toffanin in merito alla sua magica liaison con Rosalinda Cannavò. Detto, fatto: auguri!