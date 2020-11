Chi è Claudia Squitieri, la figlia di Claudia Cardinale

editato in: da

Claudia Cardinale, la BB italiana che conquistò i registi più grandi

Claudia Squitieri è la figlia di Claudia Cardinale, regina del cinema e attrice amatissima. Secondogenita della diva, è il frutto del suo grande amore per il regista Pasquale Squitieri, durato oltre vent’anni. Una love story passionale e travolgente, nata poco dopo il primo incontro sul set de I guappi. All’epoca la Cardinale era legata al produttore Franco Cristaldi, ma il cineasta stregò da subito l’attrice.

“Pasquale era ruvido, mi urtava e mi attraeva fortemente, mi prendeva dentro”, ha raccontato lei tempo dopo. Per conquistare il cuore di Squitieri, Claudia volò sino a New York. Fu l’inizio di una storia d’amore tanto travolgente quanto tormentata, segnata dalla nascita della figlia Claudia. “Ho girato con lui dieci film – ha spiegato la Cardinale al Corriere della Sera -. Poi abbiamo avuto una figlia insieme che proprio lui ha voluto chiamare come me, Claudia, e sapete perché? Non volevo sposarmi, quindi non avrei mai acquisito il suo cognome, sarebbe stata la figlia Claudia a chiamarsi Squitieri, come se mi fossi sposata io”.

Claudia Squitieri ha sempre vissuto lontano dai riflettori e sin dall’infanzia l’attrice ha cercato di difenderla dai gossip. Durante tutta la gravidanza la Cardinale venne perseguitata dai fotografi, vivendo momenti di grande tensione. Bella come la sua mamma, Claudia è la secondogenita della diva, che a 16 anni ha dato alla luce Patrick il primogenito. La Cardinale era giovanissima quando venne violentata da un uomo e rimase incinta.

Claudia decise di tenere il figlio e di crescerlo insieme ai suoi genitori. “Un uomo che non conoscevo, molto più grande di me, mi costrinse a salire in auto e mi violentò – ha spiegato in una toccate intervista -. È stato terribile, ma la cosa più bella è che da quella violenza nacque il mio meraviglioso Patrick. Io infatti, nonostante fosse una situazione molto complicata per una ragazza madre, decisi di non abortire. Quando quell’uomo seppe della mia gravidanza, si rifece vivo, pretendendo che abortissi. Neanche per un attimo pensai a disfarmi della mia creatura! Ne parlai con i miei meravigliosi genitori e con mia sorella Blanche e tutti insieme decidemmo che il mio bambino sarebbe cresciuto in famiglia, come un fratello minore”.