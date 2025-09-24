Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Claudia Cardinale, la BB italiana che conquistò i registi più grandi

Le ville – in Italia e in Francia – e la Fondazione: dopo la scomparsa di Claudia Cardinale si torna a parlare del patrimonio della grande attrice. La diva è morta a 87 anni in Francia, dove viveva da tempo insieme ai figli.

Il patrimonio di Claudia Cardinale

Musa di grandi registi e diva indimenticabile, Claudia Cardinale lascia un patrimonio complessivo di circa 245 milioni di euro, come svela Tgcom24. Un’eredità che l’attrice avrebbe accumulato grazie a investimenti immobiliari e ai cachet dei vari film a cui ha preso parte. Il suo lascito più grande resta senza dubbio la Fondazione che porta il suo nome e che oggi è guidata dalla figlia Claudia Squitieri.

“Attraverso la Fondazione Claudia Cardinale sosteniamo il percorso di artisti contemporanei nel mondo audio visivo ma non solo – aveva svelato l’attrice con grande orgoglio al Corriere della Sera -. Accogliamo artisti in residenza, facciamo delle mostre, collaboriamo con altre strutture. Oggi è mia figlia, insieme con la sua collaboratrice Perrine Gamot, che dirige la Fondazione, io assisto con gioia al movimento che si crea intorno a me e al quale collaboro volentieri. Abbiamo fatto delle foto con l’artista Marie Losier, ho prestato la mia voce per i progetti di giovani talenti come Friedreih Andreoni e Benedetta Fioravanti”.

Le case di Claudia Cardinale

Negli anni Claudia Cardinale si è divisa fra la Francia e l’Italia. Nel Belpaese l’attrice aveva scelto di vivere a Roma, per la precisione in una splendida villa sull’Appia Antica. Una meravigliosa magione immersa nel verde che per anni è stata il suo rifugio sicuro durante il periodo dell’amore per Pasquale Squitieri, padre di sua figlia Claudia e uomo della sua vita.

In seguito l’attrice si era trasferita prima a Parigi poi a Nemours, un piccolo paesino nella campagna francese in cui aveva in qualche modo ricreato un pezzo d’Italia. Claudia aveva deciso di vivere lì con il figlio Patrick e la figlia Claudia. “È stata una scelta comune con mia figlia Claudia e mio figlio Patrick – aveva spiegato l’attrice -. Volevo restare in Francia ma ritrovare una vita più vicina alla natura, meno metropolitana. Quindi abbiamo deciso di trasferirci insieme a Nemours. La casa dove viviamo era un’ antica conceria sulla riva del fiume. In questo luogo oggi abbiamo creato un ristorante e dato spazio alla sede della Fondazione”.

A parlare della villa a Nemours era stata, in un’intervista a PurePeople, la stessa Claudia Squitieri. “Viviamo tutti insieme – aveva spiegato al magazine francese -. Mia madre è molto felice di non vivere da sola a Parigi. Io sono qui, mio fratello è qui, c’è gente, abbiamo inquilini, amici che sono venuti a vivere a Nemours. Oltre al nostro luogo di vita, abbiamo voluto creare uno spazio conviviale, un luogo di socializzazione e cultura, una casa di condivisione. Ognuno ha i propri spazi, ma comunque pranziamo sempre insieme”.

Un luogo magico, in cui Claudia aveva ricostruito un pezzo d’Italia, realizzando la sua Fondazione, ma anche un ristorante italiano Picardeau Bar & Cucina, diventato molto conosciuto e apprezzato.