Claudia Cardinale, diva immortale: i film per cui non la dimenticheremo

La morte di Claudia Cardinale ha ovviamente stravolto la programmazione televisiva. Molti programmi hanno di colpo rivisto i propri copioni, così da cancellare elementi e lasciare spazio a una diva del nostro cinema.

Tutti la stanno ricordando in queste ore e, ovviamente, la Rai ha rivisto il palinsesto. È stata infatti pensata e attuata una programmazione ad hoc, com’è ovvio che sia. Per quanto da tempo avesse scelto Parigi come propria dimora, Cardinale non aveva mai dimenticato o rinnegato l’Italia, anzi. È solo doveroso, dunque, che il nostro Paese le dimostri lo stesso grado di rispetto.

Rai 1 ricorda Claudia Cardinale

Claudia Cardinale è morta all’età di 87 anni e, subito dopo la tragica notizia, la televisione italiana ne ha iniziato la commemorazione. Omaggi che aiutano anche le nuove generazioni a conoscere una diva senza tempo, una leggenda, come l’hanno definita alcuni.

In un comunicato la rete pubblica ha sottolineato quello che è stato l’impegno in quest’opera d’omaggio necessaria e doverosa. Tutto ha avuto inizio alle 6 con Unomattina news. A seguire si è parlato di lei a Unomattina, alle 8:35, e poi ancora a Storie italiane, alle 9:50.

Copertine in ogni dove, così come a È sempre mezzogiorno! e La Volta Buona. Dopo Caterina Balivo, spazio alla fiction Rai e poi ancora a La vita in diretta, che ha previsto un ampio spazio dedicato alla compianta attrice. Non mancherà di certo l’omaggio di Porta a Porta alle 23:45, con scheda filmata/ritratto dell’attrice. Bruno Vespa lancerà poi anche delle clip delle sue partecipazioni al programma.

Per i sonnambuli, infine, andrà in onda all’1:40 la replica della puntata di Sottovoce, in cui l’attrice era stata ospite. Un momento speciale, recuperabile fin da subito e in qualsiasi altro momento, su RaiPlay, dove le teche Rai (parzialmente) sono disponibili in digitale.

Addio Claudia Cardinale, com’è cambiato il palinsesto

Il ricordo di Claudia Cardinale non è stato confinato entro i limiti di Rai 1, ovviamente. Ecco il nuovo palinsesto:

Rai 2 – Bellamà ha reso omaggio all’attrice nella prima parte del programma;

Rai 2 – In onda alle 21:20 il film di Sergio Leone dal titolo C’era una volta il west, di cui è stata protagonista con Henry Fonda;

Rai 3 – Agorà ricorda la compianta attrice;

Rai 5 – Proposto Fitzcarraldo alle ore 18:00, film di Werner Herzog del 1982;

Rai Movie – Alle ore 14:05 è andato in onda Il Gattopardo di Luchino Visconti. Nella pellicola interpreta Angelica, ruolo che le è valso la notorietà nel mondo;

Rai Storia – Il 25 settembre, alle ore 12:00, 16:15 e 23:05 sarà proposto Eventi TV7. Un Gattopardo da tre miliardi, servizio dedicato al dietro le quinte del capolavoro di Visconti;

Rai Storia – Il 26 settembre, alle ore 23:00, andrà in onda Omaggio a Claudia Cardinale, programma nel quale si ripercorreranno vita e carriera dell’attrice.

“Tutte le Testate hanno dedicato e dedicheranno copertura informativa dedicata alla figura dell’attrice scomparsa. In particolare, la Tgr Puglia la ricorderà ripercorrendo le tappe della sua vita artistica nella regione. Servizi previsti anche per Tgr Sardegna, Tgr Lazio e Tgr Trentino che si soffermerà su sul film Der stille Berg (La montagna silenziosa), un lungometraggio in lingua tedesca al quale partecipò anche Claudia Cardinale. La Tgr Sicilia realizzerà un servizio sui luoghi del Gattopardo mentre dalla Tgr Val d’Aosta l’attrice scomparsa verrà ricordata con l’intervista di quando ricevette nel 1992 la Grolla d’oro per il cinema a Saint Vincent. RaiNews ha coperto da subito la notizia con commenti in diretta di esperti di cinema, immagini dai suoi film, interviste d’archivio. Prosegue con ospiti e collegamenti dalla Francia”.

Si ricorda, poi, come su RaiPlay sia disponibile una collezione a lei dedicata, con 17 film, serie e sceneggiati che l’hanno vista protagonista.