La Volta Buona, pagelle 24 settembre: Luce Cardinale, nipote di una leggenda (10), il grande amore Squitieri (10)

Caterina Balivo non poteva non dare inizio alla puntata de La Volta Buona del 24 settembre 2025 senza omaggiare Claudia Cardinale. La sua morte rappresenta una perdita enorme per il nostro cinema e il suo ricordo ha occupato gran parte dell’appuntamento pomeridiano su Rai 1.

Claudia Cardinale, il ricordo di Marzullo. Voto: 8

Ben nota l’intervista di Gigi Marzullo a Claudia Cardinale, che la Rai ha scelto di riproporre integralmente dopo la notizia della sua morte. Il celebre conduttore ha spiegato d’averla incontrata più di una volta, scendendo nei dettagli del lato umano dell’attrice.

“Una donna davvero eccezionale. Ha saputo interpretare tempi antichi e moderni. La prendevo soltanto un po’ in giro perché fumava un po’ troppo. Ogni tanto, infatti, doveva andare a fumarsi una sigaretta. Era simpatica, anche se non a prima vista. Dovevi conoscerla bene. Aveva poi quel timbro di voce che era solo suo”.

Luce Cardinale, nipote di una leggenda. Voto: 10

Direttamente dal MaTiFF di Matera, Luce Cardinale, figlia del fratello di Claudia Cardinale, ha offerto il suo ricordo personale di quella che ha definito “la mia prima leggenda”. Intervistata da Caterina Balivo, ha a stento trattenuto le lacrime. Con la voce rotta dal dolore, ha ricordato sua zia e non la celebre interprete.

“Per me è stata molto importante. Era una persona molto profonda e sensibile. Mi ha donato un modo di guardare il mondo con leggerezza e ironia. Abbiamo riso tantissimo e lei aveva questo grande animo e spirito con chiude, dal tassista al dirigente”.

Intervista troncata. Voto: 4

Quando si è personaggi tanto celebri quanto Claudia Cardinale, è quasi impossibile celare degli enormi segreti. È il caso di quel figlio non riconosciuto (inizialmente), frutto di una violenza. A sua nipote Luce è stato allora chiesto un ricordo del rapporto con i suoi cugini: “Ho molta stima di loro, sia di Claudia che di Patrick. Li stimo tantissimo”.

Avrebbe voluto raccontare di più e, di fatto, rispondere alla domanda. La padrona di casa l’ha però di colpo interrotta per andare in pubblicità, annunciando così la fine dell’intervista (ripresa soltanto per pochi istanti in seguito). Una gestione decisamente insolita e poco accorta, considerando come dall’altra parte ci fosse una persona chiaramente commossa e pronta ad aprirsi emotivamente.

Il grande amore Squitieri. Voto: 10

Non una vita facile, quella di Claudia Cardinale, che ha sempre seguito il cuore. Ciò le ha provocato molti dolori, in un mondo patinato e chiuso come quello del grande cinema. Aveva subito violenza e dato alla luce il suo primo figlio, Patrick.

Questi era stato poi presentato al mondo come suo fratello. Tutto cambiò negli anni ’60, quando l’allora marito Franco Cristaldi lo adottò. Il suo grande amore aveva però un altro nome: Pasquale Squittieri. L’addio al famoso produttore per poter stare al fianco del regista napoletano le complicò il percorso professionale.

Al cuore però non si comanda, anche quando ha sperimentato la corte di tanti attori celebri, da Marcello Mastroianni a Marlon Brando. Sua nipote ricorda: “Mi raccontò di quando Brando bussò alla sua porta d’albergo e lei gli disse di no. Lei però era così, dritta”.

Mary Segneri, 60 kg persi: parla la mamma. Voto: 7

Mary Segneri, speaker e autrice radiofonica, ha più volte raccontato d’aver perso ben 60 kg: “Sono arrivata a un peso massimo di 127 kg”. È poi giunta sua madre, di fianco alla quale sono stati raccontati degli episodi passati.

In una precedente intervista Segneri aveva svelato di una babysitter che, per tenerla buona, le dava un barattolo di crema spalmabile, come se fosse uno yogurt. Una pratica che ha di certo inciso molto sul suo stato fisico. Sua madre l’ha scoperto molto tardi, individuando tutti i barattoli vuoti nascosti da sua figlia.

“Nei cassetti della sua scrivania non c’erano libri ma barattoli vuoti. Ce n’erano anche negli armadi. Naturalmente le ferie della babysitter sono divenute poi definitive”.

Ha poi ricordato un po’ di traumi, dai vari tentativi di farle perdere peso alla mancata gestione del dramma del bullismo. La donna infatti non sapeva di ciò che sua figlia subiva a scuola: “Per anni si è vestita soltanto di nero”.

Nuova avventura per Lucia Mascino. Voto: 7

Interessante intervista a Lucia Mascino, che ha parlato tanto della propria carriera quanto della vita privata. Uno sguardo molto interessante su un’interprete che ha saputo muoversi tra generi differenti. Ha parlato dell’emozione di ritrovarsi a lavorare con Nanni Moretti. Al tempo stesso ha però collaborato con Christian De Sica. Ed ecco cosa ha detto di quest’ultimo: “È stato molto bello perché è venuto ospite nel mio mondo, per così dire. Era lontano dal suo percorso ma ci siamo subito trovato, tra consigli e inviti a cena. Un uomo elegante, con il quale mi sono trovata bene anche in scena”.

Nel corso della chiacchierata, Mascino si è anche cimentata in un dipinto. Da giovane infatti sognava di fare la pittrice. Trascorreva ore a dipingere i capelli delle donne di Klimt. Il mondo attoriale, però, le ha un po’ rubato il tempo e ora è da anni che non si ritrova dinanzi a una tela.

Oggi ha presentato La ricetta della felicità, dal 25 settembre su Rai 1, che la vede insieme a Cristiana Capotondi. Quest’ultima le ha mandato un videomessaggio ed ecco la sua risposta: “Con me è stata così solidale e non è scontato. Siamo di mondi diversi ma ci siamo conosciute piano piano, senza fare per forza le amiche fin da subito. Ci siamo prese il tempo necessario. In lei ho trovato un’amica”.