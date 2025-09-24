Claudia Cardinale, il ricordo di chi la conosceva: da Vasco Rossi a Carla Bruni

Claudia Cardinale, l’attrice che ha segnato il cinema mondiale, viene ricordata da colleghi e amici con parole di affetto e immagini iconiche

Claudia Cardinale, la BB italiana che conquistò i registi più grandi

C’è chi l’ha chiamata “la Cardinale” e chi non ha avuto bisogno di aggiungere altro: bastava il suo nome, Claudia, per evocare un mondo di fascino, talento e magnetismo. La sua scomparsa, a 87 anni, ha lasciato un vuoto che si è riempito subito di parole, ricordi e immagini condivise. Dagli amici, dai colleghi, dagli artisti che hanno incrociato il suo cammino e da chi, davanti a uno schermo, ha imparato ad amarla.

Non è stata solo Angelica ne Il Gattopardo o la “ragazza con la valigia”: Claudia Cardinale era un simbolo di bellezza indomita, di ironia tagliente e di forza interiore. I social in queste ore si sono trasformati in un mosaico di memorie, un flusso di fotografie in bianco e nero e scatti a colori che raccontano la sua eleganza senza tempo e il ricordo vivo di chi l’ha conosceva davvero.

“Sei la Cardinale e non morirai mai”: Vasco Rossi e il grazie del rock

Vasco Rossi ha scelto un’immagine in bianco e nero in cui Claudia Cardinale sorride con la freschezza di una diva naturale, lontana dalle pose costruite. A corredo, poche righe che racchiudono l’essenziale: “Grazie Claudia, per la tua grande bellezza e per il tuo grande talento che hanno segnato la storia del cinema mondiale. Sei la Cardinale e non morirai mai”.

Un tributo che sa di rock, asciutto e diretto, ma capace di restituire quella sensazione di eternità che Claudia aveva portato dentro e fuori dallo schermo. Una bellezza che non era solo estetica, ma presenza scenica, magnetismo, personalità.

Roby Facchinetti e la gratitudine: “I suoi film continueranno a vivere”

Roby Facchinetti ha ricordato Claudia Cardinale con parole piene di tenerezza e luce: “Oggi la salutiamo con gratitudine, certi che la sua voce, i suoi sguardi e i suoi film continueranno a vivere ogni volta che la luce di un proiettore si accenderà”.

Il tastierista dei Pooh l’ha definita “icona senza tempo”, sottolineando quella capacità rara di restare nella memoria collettiva ben oltre il glamour dei red carpet. Perché Claudia, nelle sue apparizioni pubbliche, era sempre se stessa: con i suoi abiti da diva, sì, ma con lo sguardo diretto, mai imbrigliato nelle convenzioni. Indimenticabile l’immagine di lei con cappelli a tesa larga e abiti folk durante C’era una volta il West, o il corsetto dalle linee sontuose che la trasformò in leggenda sotto la regia di Sergio Leone.

Myrta Merlino: “Un’icona di bellezza e passione”

La giornalista Myrta Merlino l’ha definita “un’icona di bellezza e passione, che resterà per sempre nella nostra memoria collettiva”. Nel suo post ha scelto uno scatto che ritrae Claudia Cardinale giovane, in abito bianco, con un sorriso luminoso che accendeva la scena.

Era quel sorriso a farla riconoscere ovunque, molto più di un abito di haute couture. Eppure, i look di Claudia restano parte integrante del suo mito: le linee morbide dei vestiti anni Sessanta, gli scolli profondi valorizzati da collane importanti, le camicie legate in vita con gonne ampie che ne sottolineavano la naturale sensualità mediterranea.

Ezio Greggio e il ricordo personale: “Ci hai fatto innamorare della vita”

Ezio Greggio, che l’aveva accolta più volte al Montecarlo Film Festival, ha voluto ricordarla con affetto sincero: “Che brutta notizia Claudia! Con te se ne va un’icona del cinema, un’attrice strepitosa ed affascinante, una donna che ci ha fatto innamorare nella vita e sullo schermo”.

Il conduttore ha sottolineato il legame personale, fatto di racconti e di risate condivise, ricordando Claudia come una donna capace di far sognare con uno sguardo e di incantare con la voce. Una diva che si prestava ai riflettori senza mai perdere autenticità, e che con un abito da sera o con un semplice vestito estivo riusciva sempre a catalizzare l’attenzione.

Daniela Santanché: “Una delle attrici più iconiche del cinema italiano”

La ministra Daniela Santanché ha scelto uno scatto di Claudia Cardinale sorridente, lo sguardo puntato verso l’alto, radiosa. “Ci ha lasciati Claudia Cardinale, una delle attrici più iconiche del cinema italiano. Ma la sua bellezza e il suo talento non moriranno mai” ha scritto, sottolineando come il suo nome resterà inciso nella storia.

Nessun artificio, nessun ritocco: Claudia aveva sempre rivendicato di non essersi mai rifatta. “Non mi piacciono quelle che si rifanno, si assomigliano tutte”, diceva con ironia tagliente. La sua bellezza era naturale, autentica, frutto di sorrisi, di energia vitale e di un portamento che rendeva speciale anche un semplice abito a righe o una camicetta bianca abbinata a gonne ampie.

Carla Bruni: “Ciao bellissima”

Un pensiero breve ma intenso è arrivato da Carla Bruni, che ha scelto una foto di Claudia Cardinale in riva al mare, con minidress e gambe lunghissime in primo piano. “Ciao bellissima, riposa in pace” ha scritto l’ex première dame, rendendo omaggio alla diva che aveva saputo rappresentare un ideale di bellezza libera e indipendente.

Lo scatto scelto da Bruni sottolinea proprio questa cifra stilistica: gambe scoperte, capelli sciolti, un look essenziale e senza tempo che sembra parlare alle nuove generazioni di modelle.