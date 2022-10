Daniela Santanchè, tutti gli amori della sua vita

Daniela Santanchè è uno dei ministri più chiacchierati del nuovo governo di Giorgia Meloni: la neo ministra al Turismo, infatti, in questi 40 anni sulla scena pubblica ha affollato le pagine di gossip con i suoi amori, reali o presunti, che ha raccontato nella sua autobiografia, Sono una donna, sono la santa. Ripercorriamo gli uomini della sua vita, da Alessandro Sallusti al nuovo compagno Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena.

Il matrimonio e il figlio Lorenzo

Gli amori della Senatrice di Fratelli d’Italia hanno sempre riempito le pagine di cronaca rosa. Nasce come Daniela Garnero a Cuneo, nel 1961, ma nel 1982 ha celebrato le sue uniche nozze, con Paolo Santanchè, del quale mantiene il cognome ancora oggi. Lui è un noto chirurgo estetico di Milano, lei si dedica inizialmente all’imprenditoria, ma il mondo della politica ha sempre attratto Daniela, come rivelato nella sua prima apparizione televisiva nel 1983. La coppia rimane sposata per ben 13 anni, ma non arriva nessun figlio, e nel 1995 viene sancito il divorzio.

Lo stesso anno ha iniziato la relazione con l’ingegnere Canio Giovanni Mazzaro, imprenditore nel campo farmaceutico, e nel 1996 è nato il figlio Lorenzo, oggi spesso accompagnatore della mamma nelle serate di gala. Madre e figlio sono inseparabili ma Lorenzo preferisce tenere un profilo basso, e i suoi social sono privati (anche se lo vediamo spesso nei post Instagram della Santanchè). La sua fidanzata, Sarah, è di origini marocchine.

La relazione con Alessandro Sallusti

La relazione più nota di Daniela Santanchè è certamente quella con il giornalista Alessandro Sallusti. La storia d’amore è iniziata nel 2007, riempiendo subito le prime pagine, e per ben nove anni i due sono stati inseparabili: prime a teatro, cene romantiche, tappeti rossi e salotti televisivi. La “Pitonessa” aveva trovato l’uomo della sua vita, affermava chi la conosce bene, tanto che, lo stesso Sallusti, si era sbilanciato parlando di nozze in vista.

La storia si è conclusa nel 2016, con un no comment da entrambe le parti, ma tempo dopo il giornalista ha rivelato che tra loro non c’è più nessun contatto, neanche un’amicizia, e non si sentono più.

Dagospia, come sempre, era stato il primo a rivelare delle indiscrezioni, palando della politica accompagnata da un amico comune in Toscana, quello che poi oggi è l’attuale compagno di Daniela.

Chi è l’attuale compagno di Daniela Santanchè

Sono amici da diversi anni, ma pare che l’amore tra Daniela Santanchè e il suo nuovo partner sia nato nel 2017. Lui è Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, ben diverso dagli ex compagni della senatrice. Dimitri è un Principe, e solo negli scorsi mesi è uscito allo scoperto al suo fianco.

I due non sono solo partner nella vita, ma anche in affari, insieme si occupano della società Visibilia. Ma le curiosità non finiscono qui: come anticipato, il Principe era un amico in comune con Alessandro Sallusti, oggi compagno della ex moglie di Dimitri, Patrizia d’Asburgo Lorena, nata Groppelli. Quando si dice che il mondo è piccolo.

Daniela e Dimitri sono felici insieme, anche se il grande amore della senatrice resta sempre e solo uno: suo figlio Lorenzo.