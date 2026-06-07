Luisa Ranieri, camicia e gonna per i Nastri d’Argento: il look ispirato a Monica Bellucci

Grande protagonista ai Nastri d'Argento, Luisa Ranieri ha reinterpretato uno dei look preferiti di Monica Bellucci, con gonna e camicia bianca

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Getty Images Luisa Ranieri ai Nastri d'Argento

La moda, si sa, è una continua ispirazione. Lo sa bene Luisa Ranieri, che ha deciso di ispirarsi a uno dei look più memorabili di Monica Bellucci, che l’hanno resa iconica negli anni. In occasione dell’80esima edizione dei Nastri d’Argento Grandi Serie l’attrice ha ritirato il suo premio indossando un look di tendenza e che ricorda quello della collega di qualche anno fa sul red carpet del Festival di Cannes: camicia bianca abbinata a una gonna lunga super colorata.

Luisa Ranieri, il look di tendenza con camicia bianca e gonna lunga

Nella Sala degli Specchi del Teatro San Carlo di Napoli, Luisa Ranieri è apparsa raggiante: l’attrice è salita sul palco per ritirare il premio assegnato per l’interpretazione nella serie tv di successo La Preside, dove ha interpretato Eugenia Carfora, la dirigente scolastica che a Caivano ha trasformato la scuola in un presidio di cambiamento.

Per l’occasione – accompagnata dal marito Luca Zingaretti, al suo fianco da più di vent’anni – ha sfoggiato un look di tendenza e che allo stesso tempo ci ricorda quello dell’iconica Monica Bellucci indossato qualche anno fa sulla Croisette. L’attrice ha scelto infatti una camicia bianca, capo di tendenza di questa stagione, abbinata a una gonna lunga vistosa e dall’anima giocosa.

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La blusa di seta, morbida e molto scollata, metteva in risalto il décolleté, mentre la gonna coloratissima – che fa parte della collezione Autunno/Inverno 2026-27 di Etro – è impreziosita da piume, paillettes e ricami preziosi che rendono il capo unico. Un outfit equilibrato e che risulta chic ed elegantissimo, anche grazie al collier inconfondibile, messo in risalto dal raccolto: un gioiello Bulgari – il modello Viper in oro bianco 18 kt con pavé di diamanti – dal costo di 175 mila euro, perfetto per l’occasione.

Il look ispirato all’iconica Monica Bellucci

Nel 2006 Monica Bellucci viveva un periodo d’oro, diventando giurata al Festival di Cannes e sfilando in più di un’occasione sulla Croisette, sfoggiando look che sono entrati nella storia della moda. Non a caso uno dei suoi outfit sfoggiato sul red carpet di quell’edizione è diventato iconico, a cui a distanza di vent’anni si è ispirata anche Luisa Ranieri.

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Impossibile non notare similitudini tra gli outfit delle due attrici: in quell’occasione Monica Bellucci aveva indossato una camicia strutturata in cotone con le maniche arrotolate, elemento che negli anni diventerà una delle sue cifre stilistiche, tanto da riproporla anche negli anni successi.

Il capo è decisamente più informale rispetto a quello scelto da Luisa Ranieri, in seta, dal colore più caldo e dal taglio più morbido. Identico invece lo spirito della gonna a fiori, anche questa con paillettes e con mini balze svolazzanti. Anche Monica Bellucci sul red carpet di Cannes aveva impreziosito il suo look con gioiello importante: nel suo caso si trattava di un maxi collier di Cartier con due coccodrilli, che dava un tocco informale ma prezioso all’intero outfit, valorizzato, proprio come nel caso di Ranieri, da uno chignon.