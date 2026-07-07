Deva Cassel sempre più come mamma Monica: basta una camicia bianca sbottonata per essere sensuale

Alla sfilata Dior Haute Couture di Parigi, Deva Cassel unisce rigore sartoriale e sensualità con una camicia bianca aperta e una preziosa gonna floreale

IPA Deva Cassel alla sfilata Dior Haute Couture di Parigi

Al front row della sfilata Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026/2027, nei giardini del Musée Rodin di Parigi, la modella e attrice Deva Cassel ha portato in scena una sensualità sottile, composta eppure impossibile da ignorare.

Il suo look era costruito attorno a pochi elementi, tutti molto precisi. Niente abito da principessa, nessuna ricerca dell’effetto a tutti i costi. In fondo, è anche questo il dettaglio che avvicina sempre di più Deva Cassel alla mamma Monica Bellucci: non una somiglianza da copertina o un paragone automatico, ma una certa capacità di rendere sensuali le cose più semplici.

Deva Cassel da Dior, la camicia bianca diventa un look da front row

Per assistere alla nuova sfilata haute couture di Dior, Deva Cassel ha scelto un look in bianco e nero che sembrava nato per stare in equilibrio tra rigore parigino e femminilità cinematografica. Un insieme essenziale soltanto all’apparenza, perché ogni elemento lavorava con precisione sul corpo e sulla silhouette.

La protagonista era una camicia bianca dal taglio leggermente maschile, con colletto alto e strutturato, spalle pulite e maniche arrotolate fino ai gomiti. Il tessuto, compatto e luminoso, manteneva la forma senza risultare rigido, mentre la costruzione asciutta del capo rendeva ancora più interessante il gesto di lasciarlo aperto sul davanti.

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I bottoni slacciati fino alla vita creavano una scollatura profonda, verticale e quasi grafica. Non c’era nulla di casuale in quell’apertura: il décolleté veniva suggerito più che esibito, incorniciato dal bianco ottico della camicia e dalla linearità del colletto. È il genere di styling che richiede misura, perché basta poco per spostarsi dall’eleganza all’effetto forzato. Deva, invece, è riuscita a farlo sembrare naturale.

Il merito è anche del resto del look. La camicia non era lasciata libera o portata con jeans, come avrebbe richiesto un’interpretazione più quotidiana del capo, ma infilata dentro una gonna couture. Quel contrasto tra la semplicità quasi rubata al guardaroba maschile e la complessità del fondo nero era il vero centro dell’outfit.

Dior ha da sempre un rapporto speciale con la camicia bianca. Nel linguaggio della Maison, il tailoring non è mai soltanto una questione di precisione tecnica: è un modo per costruire presenza, postura, immaginario. Anche in questa occasione, la camicia scelta da Deva Cassel sembrava richiamare quella tradizione fatta di linee nette e silhouette consapevoli, portandola però in una direzione più giovane e spontanea.

Deva Cassel come mamma Monica Bellucci: la sensualità parte da una camicia

Il richiamo a Monica Bellucci viene quasi naturale, ma non va letto come un semplice gioco di somiglianze. Deva Cassel ha ereditato dalla madre un modo molto riconoscibile di abitare gli abiti: non li indossa per farsi notare, li rende parte della propria presenza. Ed è proprio qui che una camicia bianca sbottonata può diventare uno strumento di stile potentissimo.

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Monica Bellucci ha spesso scelto camicie candide, blouse morbide e capi dalla costruzione apparentemente essenziale per alcuni dei suoi look più memorabili. Specialmente negli anni, tra apparizioni al Festival di Cannes, première internazionali e servizi fotografici, la camicia bianca è diventata uno dei suoi codici visivi: severa e sensuale, classica e provocante, capace di lasciare immaginare molto più di quanto mostri.

Deva Cassel porta quel codice in una nuova generazione. La sua camicia Dior conserva il fascino della semplicità, ma lo rende meno drammatico e più contemporaneo. Non c’è il glamour mediterraneo, pieno e avvolgente, che da sempre caratterizza la madre. C’è piuttosto una sensualità più asciutta, quasi parigina, costruita attraverso il contrasto tra pelle scoperta e geometrie sartoriali.