Prima volta a Verissimo per Saul Nanni. Il talentuoso attore classe 1999 si è raccontato nel salotto di Silvia Toffanin tra carriera e vita privata, non risparmiando qualche accenno alla sua sfera più intima. Da oltre due anni è fidanzato con Deva Cassel e ha lasciato tutti senza parole quando ha menzionato i famosi suoceri, Monica Bellucci e Vincent Cassel.

Saul Nanni è sereno e innamorato. A Verissimo ha parlato apertamente della sua storia d’amore con Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, che ha conosciuto sul set de Il Gattopardo di Netflix.

“Sono innamorato, è un periodo molto bello, lei è stupenda – ha dichiarato in tv Nanni – Stiamo insieme da due anni e mezzo, procede tutto bene. Due vite che si ascoltano, ci rincorriamo un po’ di qua un po’ di la, però siamo contenti. È la mia prima storia d’amore importante”.

Impossibile poi non menzionare i famosi suoceri, Monica Bellucci e Vincent Cassel, che ha avuto modo di conoscere: “Sono dei personaggi incredibili, che hanno tantissimo da raccontare, sono sempre pronto ad ascoltare qualsiasi cosa mi dicono. Però alla fine sono solo la sua mamma e il suo papà”.

“È ovvio che avevo in mente che erano Monica Bellucci e Vincent Cassel, due attori iconici, ma alla fine ti rendi conto che sono due persone come noi. Lo stress che avevo era quello di un ragazzo che incontra i genitori della sua ragazza, lo avrei avuto con chiunque altro”

Dichiarazioni che mostrano un Saul Nanni concreto, con i piedi ben piantati per terra nonostante la giovane età e che non si è lasciato di certo travolgere dalla popolarità o dal fatto di frequentare una famiglia così facoltosa nel mondo dello showbiz.

Chi è Saul Nanni e perché è famoso

Nato in provincia di Bologna, Saul Nanni è cresciuto in una famiglia di medici insieme ai fratelli Gioele e Aurora. La passione per la recitazione è nata precocemente: il suo primo provino è stato per una pubblicità dei biscotti.

Poi è approdato sul set come comparsa in serie come La Certosa di Parma e Questo nostro amore 70, fino al debutto cinematografico in Un boss in salotto di Luca Miniero nel 2014, accanto a nomi come Rocco Papaleo, Paola Cortellesi e Luca Argentero.

Il successo è arrivato su Disney Channel e la sitcom Alex & Co., seguito da ruoli in Non dirlo al mio capo e nel film Il fulgore di Dony di Pupi Avati.

Col tempo Saul ha alternato recitazione e moda, partecipando alle campagne di Giorgio Armani e United Colors of Benetton. Poi ha recitato in Made in Italy, I ragazzi dello Zecchino d’Oro, Sotto il sole di Riccione, Brado, Supersex, Here Now e Il Gattopardo. Sul set di quest’ultimo è sbocciato l’amore con Deva Cassel: la coppia oggi si divide tra Parigi e Roma, tra viaggi e lavoro.

Saul Nanni è uno degli attori emergenti più completi della sua generazione, capace di passare con naturalezza dal cinema alla tv, dai ruoli drammatici alla moda, costruendo una carriera solida e in continua crescita. Sempre supportato dalla sua Deva.

