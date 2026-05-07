Andrea Delogu, la confessione sulla depressione: “C’è voluto coraggio a parlarne”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Andrea Delogu

Andrea Delogu è una di quelle donne dello spettacolo che riescono sempre a mostrarsi autentiche, anche quando raccontano le parti più fragili della loro vita. Il grande pubblico ha imparato ad amarla non solo nella veste di conduttrice, ma anche in quella di ballerina: la sua partecipazione all’ultima edizione di Ballando con le Stelle, in cui ha anche raggiunto il gradino più alto del podio vincendo, ha appassionato tutti, soprattutto per la complicità speciale nata con il suo ballerino Nikita Perotti. Negli ultimi giorni Andrea però è tornata a parlare apertamente di uno dei periodi più difficili che abbia mai attraversato, ovvero i tre anni di depressione vissuti nel silenzio mentre fuori tutto sembrava andare per il verso giusto. Un periodo che le ha fatto rivalutare tutto, anche il valore dell’amore.

Andrea Delogu, la depressione e quei tre anni di buio vissuti in silenzio

Andrea Delogu ha conquistato l’affetto del pubblico proprio grazie alla sua autenticità, dunque non ha stupito che si sia aperta durante un’intervista rilasciata al settimanale F, raccontando come sempre la sua vita senza filtri. Ciò che ha spiazzato è stato il racconto che ha fatto di un periodo specifico della sua vita: quello in cui ha sofferto di depressione.

La conduttrice ha spiegato che la malattia è arrivata lentamente, quasi senza che lei se ne accorgesse. In quel periodo infatti aveva una vita abbastanza felice, con un lavoro che amava e una carriera che stava crescendo: all’apparenza non le mancava nulla, eppure dentro di sé sentiva un vuoto sempre più pesante.

Proprio questo contrasto la faceva soffrire ancora di più, perché non riusciva a capire perché si sentisse così male nonostante avesse tanti motivi per essere felice. Col tempo, quel malessere era diventato sempre più difficile da gestire, fino a trasformarsi in una paura costante di restare sola con sé stessa: Andrea ha raccontato così di essersi sentita ad un certo punto sfinita, bloccata, incapace di fidarsi persino delle proprie emozioni.

Per molto tempo ha cercato di andare avanti facendo finta di niente, come accade spesso a chi attraversa momenti simili, ma poi è arrivato il momento in cui ha capito di avere bisogno di aiuto. Da lì è iniziato un percorso di terapia che, lentamente, le ha permesso di ritrovare equilibrio e serenità.

“C’è voluto un po’ di coraggio a parlarne” ha continuato Andrea parlando del suo periodo più nero, “Ma la ragione per cui sono uscita allo scoperto è che una ragazza che conoscevo si era tolta la vita. Io sono andata in analisi ma uscirne non è impossibile e ci tengo a dirlo” ha proseguito con determinazione.

Andrea Delogu, dopo il buio la felicità riconquistata accanto ad Alessandro Marziali

Accanto al doloroso racconto della depressione, Andrea Delogu ha rilasciato anche una bella confessione sul suo attuale stato sentimentale: la conduttrice infatti, dopo innumerevoli gossip che la ritraevano più vicina che mai a Nikita Perotti, è oggi innamoratissima del tuo attuale compagno Alessandro Marziali.

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Nell’intervista Andrea ha parlato di lui con una dolcezza che non è passata inosservata: dopo diverse relazioni finite sotto i riflettori e momenti personali complicati, primo tra tutti la morte del fratello Evan, oggi la conduttrice sembra aver ritrovato una serenità che da tempo le mancava. La conduttrice ha raccontato infatti di sentirsi finalmente capita, protetta e libera di vivere un sentimento senza paure e nelle sue parole si percepisce chiaramente quanto questo nuovo amore sia arrivato in un momento importante della sua vita.

“Ad un certo punto ero diventata cauta nel raccontarmi, poi, però, ho capito che se provi qualcosa tanto vale dirlo. Ma vivo quello che mi accade giorno per giorno” ha confessato infatti.

I due si conosciuti in modo un po’ particolare e quello che ha colpito di più la conduttrice è stata proprio la capacità di Alessandro di ascoltarla profondamente: “Mi ha invitata fuori e mentre eravamo a tavola abbiamo giocato a scacchi. Ho capito che era una persona capace di ascoltare anche idee un po’ fuori dal comune” ha raccontato infatti.

Oggi il suo sorriso sembra avere dunque un significato diverso, più consapevole, e il messaggio che lascia è semplice ma potente: anche dopo il dolore si può tornare a sorridere ed essere felici.