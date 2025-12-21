Andrea Delogu vince Ballando con le Stelle, le parole per Nikita

La conduttrice ha vinto la ventesima edizione di "Ballando con le Stelle": le parole che ha dedicato a Nikita Perotti

Il loro feeling in questi mesi non è mai passato inosservato, tanto da portarli a una vittoria che non era scontata. Andrea Delogu e Nikita Perotti hanno vinto la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, in un testa a testa con Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Una finale al cardiopalma che ha premiato la conduttrice e la sua tenacia, riuscendo a ribaltare i pronostici della vigilia che vedevano altri nomi sul podio.

Andrea Delogu, le parole per Nikita Perotti dopo la vittoria a Ballando con le Stelle

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle è stata una delle più combattute degli ultimi anni. Merito dei nomi importanti del cast, tutti personaggi dal carattere forte, che hanno dato tutto fino all’ultimo istante della gara. Caso ha voluto che a battersi nella finale siano state due delle concorrenti che hanno dovuto interrompere il loro percorso nel dancing show di Milly Carlucci per un periodo: Fialdini per un infortunio alle costole, Delogu per la morte del fratello Evan.

La puntata conclusiva è stata al cardiopalma, ma il pubblico ha voluto premiare l’energia e il carisma di Andrea Delogu, che non si è mai tirata indietro, neanche dopo la tragedia che l’ha colpita. E a contribuire alla sua vittoria il legame speciale che si è creato con Nikita Perotti, il suo giovane maestro, che le è stato accanto in ogni passo del suo percorso.

E le prime parole di Andrea dopo la vittoria sono state proprio per il suo compagno d’avventura: “Siete stati una cosa meravigliosa nella mia vita, grazie al mio maestro Nikita che è incredibile. Grazie alla mia famiglia, questo va direttamente a casa di mio padre”, ha detto la conduttrice dopo aver alzato la coppa, incredula e con una gioia incontenibile.

Andrea Delogu e Nikita Perotti, un rapporto speciale

Che il rapporto tra Andrea Delogu e Nikita Perotti fosse speciale non c’è mai stato alcun dubbio: in questi di prove intense e condivisione quotidiana è nato un legame profondo tra il maestro di ballo e la conduttrice televisiva, un’intesa che, secondo tanti spettatori – compresa la giuria di Ballando con le Stelle – sembrava andare oltre il semplice connubio artistico e professionale.

Nella clip di presentazione della puntata finale il giovane maestro non ha trattenuto le lacrime: “Qui a Ballando Andrea è uno dei miei pilastri, il problema è che ci sono due parti di me che combattono. Quella con gli artigli che non si fida delle persone. E quella che sa di aver trovato una persona buona, bella, che ti aiuta e che non chiede nulla in cambia”. “Ho trovato una persona speciale, un amico, un maestro e un confidente”, ha aggiunto la conduttrice.

Un legame che andrà oltre il programma, come hanno confermato entrambi in più di un’occasione: “È un capitolo che si chiude, ma se ne apre un altro”. Qualche giorno fa Andrea aveva scritto su Instagram: “È un legame vero, vivo, di due mondi diversi e lontani che fanno il tifo l’uno per l’altra e che si somigliano fin troppo. Voi chiedete di definirlo, so dirvi che è puro, e che non permetteremo finisca con Ballando con le Stelle“.

