IPA Andrea Delogu e Nikita

Andrea Delogu ancora protagonista a Ballando con le Stelle 2025. Nelle ultime ore la conduttrice aveva fatto sognare un po’ tutti i telespettatori con le sue romantiche parole su Nikita Perotti. Un legame già speciale tra i due che sembrava essersi intensificato in questi giorni. Fino a sfociare in una romantica e appassionata love story, di quelle che spesso nascono nel dancing show di Milly Carlucci. Ma, purtroppo, la realtà è un’altra. E la confessione della 43enne ha decisamente tradito le aspettative.

Ballando con le Stelle, Andrea Delogu e Nikita non stanno insieme

“È un legame vero, vivo, di due mondi diversi e lontani che fanno il tifo l’uno per l’altra e che si somigliano fin troppo. Voi chiedete di definirlo, so dirvi che è puro, e che non permetteremo finisca con Ballando con le Stelle“, aveva scritto Andrea Delogu su Instagram.

A rincarare la dose ci aveva pensato Nikita Perotti, più giovane di venti anni, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi: “Andrea è pura, vera, genuina. Non escludo che possa trasformarsi in qualcosa di più. Mai dire mai“. Insomma i presupposti per un colpo di scena in vista del gran finale c’erano tutti.

Tanto è bastato infatti a far sognare i più romantici che però hanno dovuto fare i conti con una vera e propria doccia gelata durante la puntata del 13 dicembre di Ballando con le Stelle.

“Non stiamo insieme, ci vogliamo un gran bene”, ha detto chiaramente Andrea Delogu, dopo le richieste e insinuazioni di Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. La speaker radiofonica ha poi spiegato di aver scritto quel post così toccante per il suo ballerino solo perché la settimana appena terminata è stata piuttosto intensa.

A causa della febbre la Delogu non è riuscita a tornare in sala prove prima di giovedì, praticamente due giorni prima della diretta. Nonostante questo Nikita è stato di supporto e grande vicinanza, lavorando anche ad una coreografia fattibile per la sua allieva.

“Lui è stato incredibile come sempre, – ha affermato Andrea a Ballando con le Stelle – mi sono sentita in colpa e grata per la persona che è. Tra di noi c’è un affetto gigante, siamo amici e molto stretti e per questo io sono tanto felice. Il nostro rapporto non finirà qua”.

Silenzio da parte di Perotti, che ha preferito tenere la testa bassa per tutto il tempo e non rilasciare ulteriori commenti a riguardo.

Selvaggia ha provato a mettere il dito nella piaga: “Sembra proprio che Nikita subisca questa decisione di essere amici”. E Perotti arrossendo ha ammesso: “Sono timido…”.

Chi sperava in qualcosa di più intenso e passionale dovrà ricredersi: per ora tra i due c’è solo un’amicizia che entrambi sono intenzionati a far durare anche lontano dal programma di Rai 1.

