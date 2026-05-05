Il cantante Robbie Williams ha perso un dente poco dopo averlo rifatto, ma l’ha presa con grande ironia: il racconto sui social è esilarante

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IPA Robbie Williams

Piccola disavventura per Robbie Williams, accaduta inaspettatamente mentre si lavava i denti. Il cantante ha perso mezzo dente inavvertitamente, appena qualche giorno prima di un concerto. Qualcun altro ne avrebbe fatto una tragedia, ma l’ex leader dei Take That non è tipo da piangersi addosso, al contrario, il dente perduto è diventato l’ennesimo pretesto per fare ironia, così come documentato sui social.

Robbie Williams diventa un vampiro

Ha destato parecchio stupore l’ultimo selfie comparso sul profilo Instagram di Robbie Williams. A prima vista sembra un classico autoritratto a letto, ma se si guarda con attenzione ci si accorge di qualcosa di molto strano nel sorriso del cantante. “Tornando a letto, la mia lingua ha iniziato a fare qualcosa di nuovo… – ha scritto – una nuova fessura, un nuovo anfratto. A essere sincero, era una bella sensazione”.

A rompere la magia è stata la moglie. “Non avevo collegato le due cose finché non ho sorriso ad Ayda e lei ha trattenuto il respiro. – prosegue il racconto – È stato allora che ho capito: ‘Ah. La nuova sensazione di freschezza è dovuta a mezzo dente mancante’”. Ma entrambi ci hanno riso su: “Ayda ha riso. Ho riso anch’io. Poi ha detto che sembro Scemo e più scemo. Giusto. Immagino di sì”.

Spiegando di aver in programma un concerto pochi giorni dopo, la strampalata rockstar ha chiesto ai propri fan: “Questo sarà il mio nuovo look? Cosa ne dite? Si tratta di una riparazione o di un rebranding?”. Per poi tornare sui social poche ore dopo: “Sistemato” ha scritto, sotto un nuovo selfie, dove però al posto del dente mancante spunta un enorme e appuntito canino da vampiro.

Il dente perso dopo averlo rifatto

Il mezzo dente perduto era nuovo di zecca. Così come da lui stesso raccontato, la scorsa estate Williams si era sottoposto a un intervento di rifacimento dentale completo. Tutti i denti provati da anni di caffè, fumo e abitudini poco salutari sono stati sostituiti da splendenti placchette bianco candido. Ed è proprio una di queste ad essere volata via. Autore dell’operazione, che a questo punto si può dichiarare non andata così a buon fine, è un dentista di Los Angeles che il paziente definisce una “superstar”.

Il concerto di Robbie è però a Miami. “E ho degli spettacoli in programma. – spiega il cantante – Questo significa che devo prendere un aereo per cinque ore per farmi sistemare il dente? Se non riuscissi a farlo in tempo, dovrei semplicemente tingermelo di nero come a Glastonbury del ’95?”. Williams non ha dato alcun aggiornamento sulla questione, e chissà che gli spettatori di Miami non se lo ritrovino davvero a cantare in versione vampiro.

Il problema ai denti dopo quello agli occhi

Nonostante ormai da tempo Robbie Williams abbia detto addio alla vita tutta sesso, droga e rock’n’roll, assumendo uno stile di vita più sano, i problemi di salute non mancano. Recentemente il cantante ha dichiarato che la sua vista “non è un granché. È da un po’ che è offuscata e sta peggiorando”. Il motivo, in questo caso, sarebbe dovuto a un effetto collaterale dell’Ozempic, il farmaco contro il diabete che a Hollywood è diventato un popolare strumento per perdere peso.