Avere un genitore famoso, ricco e di successo può essere difficile. Un cognome importante è, allo stesso tempo, leva e freno. Ci sono le aspettative, altissime, che possono fare paura, specie nella già di per sé complessa età dell’adolescenza. Lo sa bene Teddy, la figlia 13enne di Robbie Williams, che sogna di diventare una cantante brava almeno quanto il papà, ma ha grande paura di non farcela.

Robbie Williams, l’sms che lo ha spaventato

Un messaggio in piena notte fa paura a qualsiasi genitore. E l’esperienza ad alto tasso di ansia non risparmia neppure i più famosi. Ospite del programma Breakfast Show di BBC Radio 2, Robbie Williams ha raccontato di un sms ricevuto dalla figlia Teddy alle due del mattino. La 13enne chiedeva: “Papà, e se non diventassi una cantante? È la mia più grande paura non esserlo. E se non fossi nulla?”.

Sono le preoccupazioni, tenere ed esagerate, di un’adolescente schiacciata dalle aspettative. A tali paure, il cantante ha risposto con la sua solita faccia tosta “Amore, sei una nepo baby. Andrà tutto bene”. Ironico sì, ma pur sempre un papà apprensivo ed orgoglioso. Williams ha raccontato che la figlia “ha una voglia disperata di diventare famosa”, ma anche un animo “estremamente sensibile”. Il cantante le si offre da guida e, prima dei suoi concerti, si allena assieme alla sua bambina.

“Anch’io volevo disperatamente la fama… – ha raccontato Robbie, arrivato al successo planetario ancora adolescente con i Take That – ma non ho mai visto una passione così intensa come quella di Teddy”. Saggio dell’esperienza di chi ci è passato, Williams teme per la sua bambina “le parole cattive, le critiche ingiuste”. Lui è pronto a farle da spalla, ma riconosce i propri limiti: “Professionalmente posso guidarla, ma tutto il resto… sappiamo che è un mondo complesso”.

L’esordio al cinema di Teddy Williams

Teddy Williams, figlia di Robbie e della moglie Ayda Field, sogna di fare la cantante ma, nel frattempo, ha già debuttato nel ruolo di attrice. La 13enne ha partecipato a Tinsel Town, commedia natalizia britannica dove interpreta la figlia della famosa Rebel Wilson. “Teddy è nata per essere una star. – ha raccontato al The Sun chi ha lavorato sul set con lei – Robbie e Ayda hanno cercato di tenerla lontana dai riflettori il più possibile, ma questa è una volontà precisa di Teddy, che ha voluto calcare le scene da quando era abbastanza grande per parlare”.

Papà Robbie e mamma Ayda, hanno sempre protetto la privacy dei loro quattro figli, Teddy 13 anni; Charlie, 11; Coco, 7 anni e Beau, nato nel 2020. Non è stato dunque facile lasciare che la primogenita si esponesse volontariamente alle luci della ribalta. “È una situazione molto strana, esporre tua figlia al pubblico” ha confidato Williams alla prima di Tinsel Town. E pur dichiarandosi “super orgoglioso”, ha ribadito che “è solo un piccolo assaggio, per farle vedere com’è, poi tornerà a scuola e vedremo cosa succederà più avanti”. Solo il tempo potrà dirlo, ma di certo, vista la determinazione di questa giovanissima, torneremo sicuramente a sentir parlare di lei, e forse non solo come figlia di.

