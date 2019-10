Dieta Master Cleanse, ti depuri e perdi peso con la limonata

editato in: da

La dieta Master Cleanse è un regime alimentare ideato da Stanley Burroughs.

Secondo il suo creatore – e autore del libro The Master Cleanser, pubblicato nel 1976 – questa dieta permette di depurarsi e di perdere peso grazie all’assunzione di una bevanda a base di succo di limone. Tra le prime diete detox a raggiungere la popolarità mondiale, la Master Cleanse è stata oggetto di diverse variazioni nel corso degli anni.

La versione originale, come rivelato da Stanley Burroughs stesso, è nata con lo scopo di guarire un uomo che soffriva di ulcera gastrica da diversi anni. Sempre secondo Burroughs, il paziente in questione avrebbe detto addio al problema dopo soli 11 giorni, lasciando i medici a bocca aperta.

Conosciuta anche con il nome di Lemonade Diet, la dieta Master Cleanse si contraddistingue per una durata di dieci giorni. Per il suddetto lasso di tempo, la persona che segue il regime deve nutrirsi principalmente con una bevanda a base di succo di limone con l’aggiunta di sciroppo d’acero e pepe di cayenna.

Dal momento che un regime alimentare esclusivamente liquido non rappresenta certo un cambiamento soft per il corpo, le linee guida consigliano di procedere per gradi. Il primo giorno è per esempio consigliata l’assunzione di frutta e verdura. Ovviamente è necessario eliminare caffè, bevande alcoliche, carne e latticini.

Il passo successivo consiste nell’introdurre frullati, zuppe e brodi. Dal quinto giorno, è possibile concentrarsi esclusivamente sulla bevanda citata nelle righe precedenti. Le regole della dieta Master Cleanse suggeriscono il consumo di almeno sei bicchieri al giorno. Inoltre, consigliano di iniziare la giornata bevendo un bicchiere di acqua calda salata per favorire la motilità intestinale. Lo schema consente anche l’assunzione di tè alle erbe lassativi.

Resa famosa dalla cantante Beyoncé che vi ha fatto ricorso per perdere i kg acquisiti con la prima gravidanza nel 2012, questa dieta è relativamente facile da seguire e può aiutare a perdere peso (anche se a breve termine). Oggetto di critiche per via del suo poco equilibrio, ha il pregio di mettere in primo piano le proprietà antiossidanti e disintossicanti del limone, il cui consumo dovrebbe essere associato a quello di altri cibi, senza ovviamente dimenticare il valore dell’esercizio fisico.

In ogni caso, prima di iniziarla è opportuno consultare il proprio medico curante.