Vanessa Incontrada senza veli in copertina: una lezione contro il bullismo

Seat Music Awards 2020: Vanessa Incontrada, Carlo Conti e le super star

Vanessa Incontrada a 41 anni ha deciso di posare in copertina nuda, trasformando il suo corpo in un messaggio per tutte le donne, ma anche per tutti gli uomini, e invita ad opporsi a ogni tipo di bullismo e a celebrare una nuova bellezza.

Vanessa Incontrada ha deciso dunque di spogliarsi per dare una lezione di vita, per combattere fino in fondo gli haters e coloro che non fanno altro che lanciare ingiurie e critiche senza scopo, se non quello di insultare. L’attrice diventa così il simbolo della body positive. E a Vanity Fair che l’ha voluta in copertina senza veli, ribadisce: “Nessuno mi può giudicare“.

L’Incontrada racconta nella lunga intervista al magazine la sua personale esperienza di vittima del bullismo, caduta nelle mira degli haters solo per avere preso peso a causa della gravidanza: “Nel 2008 ho avuto mio figlio Isal. La maternità, come per altro succede a tutte le donne, trasforma il tuo corpo. E il mio si trasformò molto. Partirono le critiche. Critiche feroci. Critiche crudeli. Si dice sempre, che i peggiori attacchi arrivino da chi conosci. Io non la penso così: le parole che mi ferirono di più arrivarono da chi non conoscevo. Ero delusa, ferita e disorientata: ma perché essere così cattivi?”.

Alle donne dà un importante insegnamento: bisogna accettarsi per quello che si è e nessuno deve giudicarti per questo. “A volte prendi peso, altre lo perdi. Un mese sei in dieta e vuoi perdere quei tre chili, un altro ti senti a posto con te stessa. Siamo donne, il nostro corpo funziona così. È naturale, va accettato e va soprattutto rispettato. Nessuno ti può né ti deve giudicare“.

Vanessa spiega poi come è riuscita a superare i momenti difficili e a non farsi più ferire dalle critiche, per altro totalmente ingiustificate: “Ho finalmente capito che la battaglia del corpo non riguardava più me ma tutte le donne. E che se potevo mettere a disposizione di altre la mia esperienza, be’ era arrivato il momento di farlo”.

L’attrice e presentatrice spagnola non solo si è presa la sua rivincita su quanti hanno provato ad affossarla, ma è diventata l’emblema della bellezza inclusiva, di una donna che ha fatto delle sue esperienza negative uno strumento per infondere un messaggio positivo e di sostegno per tutte: “Questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni”. E sul suo profilo Instagram, l’ha mostrata nelle Stories. E la sua bellezza e bravura oggi brilla più che mai collezionando successi, uno dietro l’altro, dai Seat Music Awards alle fiction. Mentre alla Mostra di Venezia ha incantato sul red carpet.