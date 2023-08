Lutto per Vanessa Incontrada: “Sarai sempre nel mio cuore”

Fonte: Ansa/IPA Vanessa Incontrada, 10 look che ci hanno insegnato che l’eleganza non è questione di taglia

L’amore per gli animali di Vanessa Incontrada è indiscusso. Più volte, infatti, la conduttrice ha scelto di “metterci la faccia” e di farsi portavoce di cause importanti a difesa degli animali. La sua è una famiglia allargata, dove ci sono diversi amici a quattro zampe. Su Instagram, la Incontrada, però, ha dovuto dire addio alla cagnolina Lola, che sarà sempre nel suo cuore.

Lutto per Vanessa Incontrada, morta la cagnolina Lola

“Lola del mio cuore, riposa in pace. Sarai sempre nel mio cuore, mia piccola patuffola bianca”, ha scritto su Instagram Vanessa Incontrada, come didascalia della foto della dolce Lola. Una cagnolina meravigliosa, di pelo bianco, che per tanti anni ha accompagnato il cammino della Incontrada. Naturalmente, la conduttrice ha subito ricevuto enorme affatto dai fan, che si sono stretti attorno a lei per la perdita dell’amata Lola.

L’amore per i cani – e gli animali in generale – di Vanessa Incontrada è sempre stato piuttosto forte. Nonostante i mille impegni lavorativi e televisivi, infatti, ha sempre cercato di fare in modo di trascorrere del tempo con i suoi pelosetti, come Gina, Tokyo e Zelig. La vecchietta di casa, per esempio, è Gina. “La porto con me in palestra, a cena, sul set, ovunque! È dolcissima e si fa coccolare (e un po’ viziare) da tutti”, ha detto la Incontrada, che non si separa mai dai suoi animali.

L’amore per gli animali di Vanessa Incontrada

Non è mai facile dire addio al proprio amico a quattro zampe, perché, nonostante tutto, diventano membri fidati della propria famiglia. Come accaduto anche a Stefania Orlando, che ha perso nel 2023 la sua fidatissima cagnolina Margot, anche la Incontrada ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram l’ultimo saluto a Lola.

Nel 2022, la Incontrada ha avuto anche un forte spavento, dovuto alla perdita dei cani Tokyo e Zelig. Dopo un disperato appello sui social, condiviso sulle sue stories su Instagram, alla fine ha ritrovato i suoi amatissimi cani, che erano scomparsi dalla casa di Follonica. Per fortuna, però, tutto all’epoca si era risolto per il meglio.

“Dopo ore, finalmente sono stati ritrovati. Questo messaggio è per ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato a cercarli. Li ho ritrovati molto stanchi e un po’ provati perché erano stati a più di 5 km di distanza da casa. Volevo ringraziare la coppia che li ha trovati e mi ha telefonato. Grazie di cuore, ora respiro”, aveva scritto ai tempi sui social.

Questo, purtroppo, è un fine agosto segnato dal dolore per la Incontrada, per la perdita dell’amata Lola. Al suo fianco, però, ci sarebbe nuovamente Rossano Laurini, il cui ritorno di fiamma, dopo la separazione, è stato confermato dalla conduttrice nel podcast Mamma dilettante di Diletta Leotta. “Isal ha 15 anni, quindi stiamo insieme da 15-16 anni, anche se la nascita di un figlio alcune cose le fa cambiare. Mi piacerebbe molto avere un altro figlio, adesso vediamo che succede perché per me non è stato semplice fisicamente”, ha svelato durante la puntata, confermando, dunque, che la crisi è svanita, e una nuova era piena d’amore è (ri)cominciata.