Vanessa Incontrada e Rossano Laurini di nuovo insieme: “Una giornata speciale”

Pochi mesi fa era bastato qualche scatto per parlare di un ritorno di fiamma tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, storico compagno dal quale ha avuto il figlio Isal. Domenica sera la coppia si è riunita di nuovo per quella che la stessa conduttrice ha definito una “giornata speciale” attraverso le sue storie Instagram. Si tratta davvero di un ritorno di fiamma?

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sempre più vicini

Con la cura che da sempre la contraddistingue nel non spifferare ai quattro venti i propri fatti privati, Vanessa Incontrada ha documentato un nuovo riavvicinamento all’ex compagno Rossano Laurini. Dopo gli scatti l’una al fianco dell’altro – tra cui un selfie al mare – che hanno lasciato sognare i fan dell’attrice e conduttrice, certi di un ritorno di fiamma, stavolta l’occasione è stata davvero speciale, come lei stessa l’ha definita. La (ex, forse) coppia si è riunita per accompagnare il figlio Isal, ormai quindicenne, al concerto dei Coldplay che si è tenuto allo Stadio di San Siro.

Un selfie di famiglia che li ritrae tutti e tre felici e sorridenti – “Una giornata speciale. Padre, figlio e madre. Ci siamo proprio divertiti insieme, grazie ometti”, ha scritto a corredo della foto -, a cui fa eco un breve video che a sua volta Laurini ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram: Vanessa è raggiante al suo fianco mentre canta un brano della celebre band e danza a ritmo di musica e dall’altra parte il figlio Isal è al settimo cielo per un evento che certamente non potrà dimenticare.

Merito di Chris Martin e dei suoi musicisti il cui successo è indiscutibile, ma soprattutto del regalo più bello che mamma e papà gli potessero concedere: non c’è niente di più bello che vedere i genitori di nuovo insieme dopo un periodo di lontananza e sì, anche di crisi, che sembra aver lasciato il posto a un riavvicinamento. Se sia per il bene del figlio, come ci si potrebbe aspettare da una coppia di ex rimasta in buoni rapporti, o se vi siano delle implicazioni sentimentali che la conduttrice preferisce lasciare nell’ombra almeno per il momento, non ci è ancora dato saperlo.

Perché Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono lasciati

Rossano Laurini è stato l’uomo che le ha fatto battere il cuore al punto da decidere di costruire insieme una famiglia con la nascita di Isal, nel 2008. La Incontrada non è mai convolata a nozze con il compagno di una vita, ma si sa che non è una fede al dito a fare la differenza: la coppia è stata insieme per ben 14 anni prima di decidere di separare le proprie strade.

La conduttrice ha sempre preferito mantenere un profilo basso in tal senso, senza annunci clamorosi né fornendo troppi dettagli in merito alla sua vita privata. Eppure era stata proprio lei a suo tempo, in un’intervista a Vanity Fair, a svelare qualcosa in più sulla separazione dal compagno, complice la volontà di mettere a tacere rumors e indiscrezioni di sorta.

“Sono in un momento riflessivo della mia vita – aveva spiegato tra le colonne del giornale -. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato e cosa voglio dal mio futuro”. Un momento di riflessione legittimo sul quale chiunque di noi potrebbe “inciampare”: vuol dire pensare alla sé del passato e a quella del presente, capirsi fino in fondo e comprendere cosa ci sia di nuovo. Col passare degli anni cambiamo, nessuno escluso, ed è da mettere in conto che insieme a noi a cambiare possano essere le nostre priorità, dal punto di vista sentimentale come da quello professionale.

Vanessa Incontrada non ha mai messo la parola “fine” tra i 14 anni felici al fianco di Laurini e il suo futuro come donna, professionista, madre, compagna. “Con lui non si alzerà mai un muro, la nostra storia non sarà mai finita. Abbiamo un figlio, siamo e saremo legati a vita perché avremo sempre un presente”, aveva aggiunto nell’intervista.