Vanessa Incontrada, ritorno di fiamma con Rossano Laurini: foto su Instagram

Fonte: IPA Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, la foto del ritorno di fiamma su Instagram

Dopo più di un anno e mezzo potrebbe essere tornato il sereno tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini. La showgirl spagnola e il suo storico compagno potrebbero essersi riavvicinati dopo la crisi che li aveva fatti allontanare qualche tempo fa, come dimostrano le ultime foto pubblicate da lei stessa su Instagram.

Vanessa Incontrada, è tornato il sereno con Rossano Laurini? Le foto non mentono

Gli elementi di un ritorno di fiamma sembrano esserci proprio tutti: Vanessa Incontrada ha pubblicato su Instagram degli scatti insieme allo storico compagno Rossano Laurini, dal quale si era allontanata qualche tempo fa. Le indiscrezioni sulla loro crisi si erano cominciate a diffondere nel febbraio dello scorso anno, e col passare dei mesi quelle voci si sono fatte sempre più insistenti.

Oggi però la coppia sembra tornata ad avere la complicità che aveva perso. Lo dimostrano le ultime foto pubblicate dell’attrice spagnola, che su Instagram ha dedicato due post al suo Rossano. Il primo, passato quasi in sordina, che li vede impegnati a cantare insieme sorridenti e spensierati (e che mostra un’intesa che lascia poco spazio ai dubbi). A corredo della foto, poche ma significative parole: “Un duetto meraviglioso”.

Ma ad attirare ancora di più l’attenzione degli appassionati di gossip è stato di certo l’ultimo scatto pubblicato tra le storie di Vanessa, un selfie insieme a Rossano al mare, mentre sfoggia uno dei suoi sorrisi più belli. Le due istantanee sembrano confermare che tra i due sia tornato il sereno, dopo un periodo “di riflessione”, come l’aveva definito la stessa Incontrada.

Ovviamente gli scatti hanno suscitato la curiosità degli utenti sui social, che hanno inondato di commenti il suo post: “Sei tornata insieme a Rossano?“, “Sarebbe bello rivedervi insieme”, sono solo alcune delle opinioni dei follower. Silenzio tombale da parte di entrambi, che hanno sempre mantenuto un certo riserbo sulla questione. Almeno per il momento.

Vanessa Incontrada, la crisi con Rossano Laurini

Dopo 14 anni d’amore e un figlio insieme – Isal, nato nel 2008 – Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si erano allontanati. Da parte loro non c’era stato nessun comunicato ufficiale, ma solo pettegolezzi che via via si erano fatti sempre più insistenti.

L’attrice aveva scelto in un primo momento la via del silenzio: i due avevano semplicemente smesso di apparire insieme sui social, lasciando agli altri le considerazioni. Poi sono arrivate le prime dichiarazioni a chiarire la situazione: “Sono in un momento riflessivo della mia vita. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato e cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata. Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti”, aveva dichiarato a Vanity Fair, lasciando intuire le difficoltà sentimentali di quel periodo.

Ma aveva avuto anche modo di chiarire che con il suo compagno il legame non si sarebbe mai spezzato: “Con Rossano è un momento di grande riflessione. Ma con lui non si alzerà mai un muro, la nostra storia non sarà mai finita. Abbiamo un figlio, siamo e saremo legati a vita perché avremo sempre un presente. La “fine” non ci sarà. Poi se un giorno subentrerà un’altra persona, troveremo un altro modo per volerci bene. Ma non ci penso, non vivo nel futuro”.