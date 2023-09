Vanessa Incontrada incinta? La verità sul secondo figlio

Fonte: Ansa/IPA Vanessa Incontrada, 10 look che ci hanno insegnato che l’eleganza non è questione di taglia

Vanessa Incontrada è incinta? Sembrerebbe proprio di no. L’attrice e conduttrice dei TIM Music Awards al fianco di Carlo Conti ha smentito per l’ennesima volta le voci sulla sua presunta seconda gravidanza, sebbene in passato abbia dichiarato di voler fortemente un altro figlio. E, ora che le cose con il suo compagno Rossano Laurini si sono sistemate, il pubblico sogna di vederla diventare mamma un’altra volta dopo la nascita di Isal, ormai adolescente. Sogni che sono destinati a rimanere nel cassetto, almeno stando alle ultime dichiarazioni, nelle quali ne ha anche per il molestatore spagnolo, che ha allungato le mani su una giornalista e per il quale vorrebbe una punizione esemplare.

Vanessa Incontrada, la verità sul secondo figlio

L’appuntamento con gli Awards trasmessi dall’Arena di Verona è ormai una grande tradizione. E Vanessa Incontrada non manca mai all’appuntamento. Sentita da La Stampa in vista del ritorno in tv, l’attrice spagnola è tornata sull’argomento maternità per spiegare che no, non è incinta: “In un’intervista ho detto che se la vita decidesse per me sarebbe bello avere un altro figlio e se arrivasse ben volentieri. Da lì a dire che sono incinta ne passa. Il problema è che tutti i giorni qualcuno mi ferma: “Vanessa, ma sei incinta”? Sono sfinita, ma non incinta”.

Ha inoltre raccontato che basta una foto su Instagram perché si scatenino le domande. Tutta colpa dei social network? Forse, ma anche della sana curiosità che il pubblico nutre nei suoi confronti: “Mi dispiace che la gente creda a quello che vede lì sopra. Qualche giorno fa un’amica è venuta a casa mia con la sua bambina piccolissima e abbiamo fatto una foto insieme che ho messo su Instagram. Non lo avessi mai fatto. Di colpo una valanga di messaggi: ‘Vanessa, non sapevo che avessi partorito, perché non lo hai detto prima…’. Ma la gente come sta? Non approfondisce, rimane sulla superficie e questo è tristissimo”.

Vanessa Incontrada ha voluto dire la sua anche sul molestatore spagnolo, fatto arrestare dal conduttore del tg dopo le molestie contro una delle sue inviate e che ricorda il caso di Greta Beccaglia, palpeggiata da alcuni tifosi fuori da uno stadio: “Ho seguito tutto secondo per secondo. Il conduttore di un tg ha fatto arrestare in diretta il molestatore che ha palpato sul sedere una sua inviata durante un collegamento. In Spagna abbiamo i nostri problemi, ma la Polizia funziona. Qui in Italia per queste cose la giustizia è una buffonata“.

E continua: “Rispetto ad anni fa le cose sono cambiate ma io a un uomo (uomo?) così non la faccio passare liscia e pur credendo nella libertà e nel perdono trovo che ci siano azioni imperdonabili. A uno così taglierei le mani. Ci vuole una giustizia che prende una posizione dura e drastica. Quel video mi ha scioccata. Il tizio lo hanno arrestato e portato in galera subito, ma in Italia non so se sarebbe successa la stessa cosa“.

Il ritorno in tv a Striscia La Notizia

Squadra che vince non si cambia. Lo sa bene Antonio Ricci che, per il terzo anno consecutivo, ha deciso di confermare Vanessa Incontrada e Alessandro Siani al bancone di Striscia La Notizia: “Il 25 settembre ricomincio Striscia con Alessandro Siani e a novembre le prime tre puntate di Zelig con Claudio Bisio, mio fratello acquisito. Dico le prime tre perché ne sono già previste altre tre ad aprile”.

Il rapporto con Siani è cresciuto con il tempo e oggi sono molto affiatati: “All’inizio io e Alessandro dovevamo prenderci le misure. Io non avevo mai fatto satira politica e a Striscia non c’è la stessa comicità di Zelig. Ale ha il suo modo di far ridere e per fortuna anche con lui come con Bisio ho un ottimo rapporto. Antonio Ricci ha creato una famiglia e ti senti protetto anche quando sbagli”.