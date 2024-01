Fonte: Ansa Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono lasciati? Sembrerebbe di sì. Le parole che l’attrice ha riservato al suo ultimo post di Instagram parlano certamente di rottura, o di un addio difficile, e tutto fa pensare che si tratti proprio della fine della sua lunga relazione con il padre di suo figlio. Era successo in passato e si erano ritrovati, ma il tempo che passa talvolta riserva dei risvolti inaspettati. E così, dopo anni d’amore, potrebbe essere tornata definitivamente single.

Vanessa Incontrada torna single? Le sue parole su Instagram

“Il peggiore addio è quello che due persone non si dicono”, scrive Vanessa Incontrada tramite un post che ha condiviso su Instagram e con il quale sembra anticipare la fine della sua lunga relazione con Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal. L’attrice spagnola, e conduttrice, non è solita raccontare troppo sulla sua vita privata ma non ha mai nascosto di aver attraversato momenti difficilissimi. Dalla difficoltà a tornare in forma dopo la gravidanza al lungo periodo di riflessione che si era presa per capire quali fossero i reali sentimenti provati per il suo compagno.

La famiglia non si è mai divisa e, insieme, hanno continuato a essere degli ottimi genitori per il loro figlio. Solo successivamente hanno tentato di dare una chance al loro rapporto, in nome dei tanti anni che hanno trascorso felici, rimandando una rottura che solo adesso sembra essere definitiva. Nessuna conferma, da parte sua, che si è limitata a lasciare un cuore sotto le parole comparse su Instagram che sono sembrate davvero inequivocabili.

Il desiderio di un secondo figlio prima della rottura

Vanessa Incontrada non ha mai nascosto di desiderare un altro figlio, finendo spesso al centro delle indiscrezioni che – più e più volte – la dicevano in dolce attesa. La nascita di Isal è stata la più grande gioia della sua vita e, proprio per questo, avrebbe voluto rivivere l’esperienza della maternità che ha ricercato successivamente all’arrivo del suo primogenito.

“In un’intervista ho detto che se la vita decidesse per me sarebbe bello avere un altro figlio e se arrivasse ben volentieri. Da lì a dire che sono incinta ne passa. Il problema è che tutti i giorni qualcuno mi ferma: ‘Vanessa, ma sei incinta?’. Sono sfinita, ma non incinta”, aveva dichiarato a La Stampa, attribuendo poi gran parte della responsabilità allo scorretto utilizzo dei social network.

“Mi dispiace che la gente creda a quello che vede lì sopra – aveva spiegato – qualche giorno fa un’amica è venuta a casa mia con la sua bambina piccolissima e abbiamo fatto una foto insieme che ho messo su Instagram. Non lo avessi mai fatto. Di colpo una valanga di messaggi: ‘Vanessa, non sapevo che avessi partorito, perché non lo hai detto prima…’. Ma la gente come sta? Non approfondisce, rimane sulla superficie e questo è tristissimo”.

Ora invece, è proprio a Instagram che si affida per fornire un importantissimo aggiornamento sulla sua vita che potrebbe essere sul punto di prendere una strada completamente diversa. Da sola, senza l’amore che ha vissuto per moltissimi anni ma con il figlio sempre al suo fianco. Un nuovo inizio? Potrebbe essere: di certo, il coraggio di lasciar andare il passato non le manca.