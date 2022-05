“È stato terribile”: Giancarlo Giannini ricorda la scomparsa del figlio Lorenzo

Giancarlo Giannini si è raccontato in una lunga intervista a Ti Sento, il programma condotto da Pierluigi Diaco, soffermandosi anche sulla tragica morte di suo figlio Lorenzo, a soli 20 anni, avvenuta per un aneurisma. L’attore, giunto alla soglia degli 80 anni si è lasciato andare in un racconto emozionante, ricordando anche gli orrori della guerra vissuti da bambino.

Giancarlo Giannini ricorda la tragica morte del figlio Lorenzo

Uno dei più grandi interpreti del nostro cinema sta per compiere 80 anni: si tratta di Giancarlo Giannini che, per l’occasione, ha deciso di raccontare la sua vita fino a oggi in una intervista nel programma di Rai 2 Ti Sento, condotto da Pierluigi Diaco. L’attore, che spegnerà le 80 candeline il prossimo 1° agosto, ha ricordato la tragica scomparsa del figlio Lorenzo, morto nel 1987 per un aneurisma.

“Quando morì mio figlio dissi a sua madre e a suo fratello: ora sta meglio lui di noi. Vedere morire un figlio è una cosa terribile”. Un drammatico racconto che Giannini ha riportato spesso nelle interviste, un modo anche per tenere sempre in vita la memoria del ragazzo. Ha poi sottolineato che un dolore che non si cancella mai, ma che si attenua almeno con la fede.

“Se uno ha fede, riesce ad andare avanti e ad accettare che la vita è così” aveva spiegato in un’altra occasione. L’attore era su un set a Milano, quando Lorenzo fu portato d’urgenza in ospedale, spirando poco dopo.

“Presi un aereo, mi precipitai in ospedale, trovai la madre e il fratello disperati. Anche io ero disperato, ma cercai di consolarli”. Lorenzo Giannini era il primo genito di Giancarlo, nato dal matrimonio con l’attrice e doppiatrice Livia Giampalmo, madre anche di Adriano Giannini. L’attore ha anche altri due figli, Emanuele e Francesco, entrambi musicisti, avuti dalla seconda moglie Eurilla del Bono.

Giancarlo Giannini: “Ho ancora le immagini della guerra negli occhi”

L’attore ha raccontato anche un altro momento terribile, legato alla sua infanzia: la guerra. Giancarlo Giannini ha spiegato che, seppur fosse molto piccolo, ha ancora quelle immagini davanti agli occhi.

“L’ho vissuta, nel modo più violento: cannonate da una parte, bozzoli di cannoni… sono immagini, avevo solo 2 o 3 anni io, però le ho vissute, ce le ho ancora negli occhi”.

Giancarlo è poi passato ad analizzare la situazione attuale del conflitto tra Russia e Ucraina, affermando di evitare più che possibile di sentire e guardare notizie e immagini della guerra.

“Le guerre, se uno vuole la pace, non si fanno con le armi. Da un po’ di tempo li guardo di meno, preferisco non vederli, perché so cosa vuol dire e perché la guerra è una delle cose più terribili che si possa fare”.

Un’ intervista intensa, emozionante, davvero dolorosa, che ha messo a nudo l’artista come mai prima. Giannini si racconta con discrezione, eleganza ma senza trascurare i dettagli più crudi del suo vissuto, come se il pubblico questa volta stesse assistendo allo spettacolo più intenso della sua carriera, quello della vita e purtroppo, della morte.