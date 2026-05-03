Anticipazioni Che Tempo Che Fa del 3 maggio: Pedro Almodóvar e Alberto Angela tra gli ospiti di Fazio

Il regista premio Oscar e Alberto Angela sono solo alcuni degli ospiti del talk di Fabio Fazio di domenica 3 maggio: le anticipazioni

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Pedro Almodóvar

Che Tempo Che Fa torna anche domenica 3 maggio con una nuova puntata ricca di ospiti internazionali pronta a unire cinema d’autore, attualità e leggerezza in un mix ormai collaudato che è la forza del talk su Nove. Fabio Fazio, affiancato come sempre dalle immancabili Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, torna al timone di una serata che si preannuncia imperdibile.

Pedro Almodóvar a Che Tempo Che Fa

A catturare subito l’attenzione è la presenza di Pedro Almodóvar, il protagonista internazionale della serata. Il regista spagnolo doppio premio Oscar per Tutto su mia madre e Parla con lei, arriva in studio per presentare il suo nuovo film Amarga Navidad, atteso nelle sale italiane dal 21 maggio e già in corsa per il Festival di Cannes 2026. Un’occasione per ripercorrere una carriera che ha attraversato oltre quattro decenni di cinema, tra riconoscimenti e opere diventate veri e propri cult.

Il suo sguardo particolarissimo, da sempre sospeso tra intimità e racconto universale, si presta a un dialogo, quello con Fabio Fazio, che si annuncia ricco di aneddoti e riflessioni. Che rapporto ha oggi con il pubblico? E come cambia il modo di raccontare storie in un panorama sempre più globale?

Da Fazio arrivano Alberto Angela e Luca Parmitano

La puntata del 3 maggio di Che Tempo Che Fa si muove poi verso territori diversi ma altrettanto affascinanti. Da una parte Alberto Angela, volto simbolo della divulgazione televisiva e nelle ultime settimane al centro delle cronache per i suoi rapporti con la Rai, pronto a raccontare il ritorno di Ulisse – Il piacere della scoperta, che con la nuova stagione celebra un traguardo importante: 25 anni di programmazione.

Dall’altra l’astronauta Luca Parmitano, appena tornato dalla Missione Artemis, che porta in studio il racconto di una nuova fase dell’esplorazione spaziale. Le missioni più recenti hanno infatti segnato risultati significativi, aprendo scenari che fino a pochi anni fa sembravano lontani. Il suo intervento promette di offrire uno sguardo concreto su cosa significhi oggi spingersi oltre i confini terrestri.

Gli altri ospiti del 3 maggio

La scaletta si allarga poi a scrittori, giornalisti e protagonisti del dibattito pubblico. Emmanuel Carrère arriva a presentare un libro dal forte valore personale, Kolchoz (in Italia uscirà il 5 maggio), mentre Walter Veltroni nel suo di libro – Il bar di Cinecittà – sceglie di raccontare un luogo simbolo del cinema italiano, Cinecittà appunto, che il prossimo anno spegnerà 90 candeline.

Non manca uno spazio dedicato all’attualità, con interventi di Antonio Scurati affiancato firme del giornalismo come Francesco Costa, Massimo Giannini e Cecilia Sala. Roberto Burioni, invece, torna a parlare di scienza con il suo approccio diretto e divulgativo.

A cambiare registro ci pensa poi Enrico Brignano, che porta in studio la sua energia, pronto a regalare qualche momento più leggero senza rinunciare alla sua cifra ironica.

Il Tavolo di Che Tempo Che Fa

Come da tradizione, la chiusura è affidata al Tavolo, momento in cui il programma cambia ritmo e si lascia andare a un’atmosfera più informale. Tra battute, racconti e improvvisazioni, il gruppo di ospiti crea quel clima conviviale che negli anni è diventato uno dei segni distintivi del format.

Tra i presenti volti amatissimi come Nino Frassica, Cristiano Malgioglio, Mara Maionchi, Alessia Marcuzzi e Diego Abatantuono, insieme a tanti altri protagonisti dello spettacolo. Un finale corale, imprevedibile e spesso virale.