Che fine ha fatto Eleonora Cadeddu, Annuccia di Un Medico in Famiglia

editato in: da

Ospite di Vieni da Me, Eleonora Cadeddu, la mitica Annuccia di Un Medico in Famiglia, si racconta.

Era 1998 quando andò in onda la prima puntata della fiction che ha tenuto compagnia ai telespettatori per ben dici stagioni. Una serie amatissima con protagonisti il medico Lele Martini, il dolce nonno Libero, interpretato da Lino Banfi, e i suoi nipoti: Maria, Ciccio e Annuccia, la piccola di casa.

A interpretarla Eleonora Cadeddu che è arrivata sul set per caso ed è cresciuta fra gli attori della fiction. L’ultima stagione di Un Medico in Famiglia è andata in onda tre anni fa e da allora molte cose sono cambiate. La giovanissima attrice, che all’epoca aveva solo 2 anni, oggi ne ha 24 e ha raccontato a Caterina Balivo la sua nuova vita.

“Insegno teatro ai bambini piccoli, allo stesso modo continuo a fare formazione e a studiare recitazione – ha svelato -. Per non farmi mancare niente, studio lingue all’università. E, nel frattempo, faccio mille cose ancora. Mi fa tenerezza la bimba che sono stata, a volte guardo tutto con distacco poi però penso ancora a quanto sia stato bello partecipare a questa fiction”.

Nel salotto di Vieni da Me, Eleonora Cadeddu ha ricordato i suoi vent’anni sul set di Un Medico in Famiglia, dal primo provino al rapporto con gli altri attori. “Io ero gelosissima delle mie battute, anzi volevo anche le battute di mio fratello – ha svelato con il sorriso -. Come vivevo il set? Non capivo la finzione scenica, per me era come andare dal nonno a giocare. Prendevo i giochi dall’attrezzeria in prestito, infatti. Poi magari dovevo restituirli perché erano raccordati con altre scene”.

Fra i ricordi più dolci di Eleonora ci sono quelli legati a nonno Libero, alias Lino Banfi: “Lo chiamavo nonno, ma sapevo distinguere – ha detto -. Lui aveva con me un rapporto speciale, come lo aveva con i suoi nipoti, che se mi sentono si arrabbiano”.

L’ex Annuccia di Un Medico in Famiglia ha parlato anche di suo fratello Michael che nello show interpretava Ciccio. “Mio fratello abita in Germania e fa il fantino – ha svelato -. Lui ha mollato la professione. In una delle ultime stagioni c’è stato un mix tra vita reale e finzione, perché capisce che la sua strada era fare il fantino. È partito per la Germania ed è diventato papà del mio quinto nipote, Perseo”.