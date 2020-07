Che fine ha fatto Margot Sikabonyi, Maria di Un Medico in Famiglia

editato in: da

Era il 2014 quando abbiamo visto per l’ultima volta Margot Sikabonyi nei panni di Maria Martini durante la nona stagione della fiction cult Un Medico in Famiglia. Da allora sono trascorsi circa sei anni e l’attrice, oggi sembra aver definitivamente chiuso quel capitolo della sua vita.

La bella Margot ha esordito nel ruolo della dolce Maria quando aveva poco più di sedici anni e, con il passare delle stagioni televisive, è cresciuta insieme a quel personaggio che è diventato iconico agli occhi dei numerosissimi affezionati della fiction targata Rai.

Un set, quello di Un Medico in Famiglia, che ha rivoluzionato anche la vita sentimentale di Margot che proprio grazie alla fiction ha conosciuto quello che è stato il suo compagno per diverso tempo: Pietro Sermonti, l’indimenticato Guido Zanin della serie.

Un legame indissolubile tra Maria e Margot che è ormai ancorata a quel personaggio che l’ha resa la perfetta “ragazza della porta accanto” per tantissimi anni. Un’unione che forse, con il sopraggiungere dell’età adulta, ha cominciato a star stretta alla Sikabonyi, che oggi sui social network ama condividere la sua nuova vita.

Un’inedita quotidianità lontana dalle luci dello spettacolo, tranquilla, e vissuta insieme a Jacopo Lupi che l’ha resa mamma di due splendidi bambini: Bruno James, nato nel 2015, e Leonardo, nato nel 2017. Oggi, sul suo seguitissimo profilo Instagram, Margot appare una donna serena, consapevole, che ama mostrare ai suoi follower la sua nuova professione di yoga ed health coach. L’attrice infatti è solita pubblicare sui suoi social network tante foto e video motivazionali con i quali vuole sensibilizzare quanti la seguono sull’importanza di adottare uno stile di vita più sano ed eco-sostenibile.

Uno scambio di riflessioni e consigli continuo, quello tra Margot e il suo pubblico, che la sta seguendo con enorme affetto anche in questa nuova avventura di “moglie, mamma e attrice”, così come la Sikabonyi ama definirsi nella sua biografia social.

La passione per il cinema però, nonostante questa nuova vita, non è scomparsa dalla vita della giovane mamma che su Instagram spesso condivide qualche estratto relativo ai nuovi progetti che la vedono coinvolta. Proprio qualche mese fa, infatti, sui social ha parlato di Two Married People, un film canadese che la vede protagonista e produttrice: “Queste foto sono del Film che ho prodotto e co-scritto in Canada. […] Quando il desiderio di esprimermi era così forte da non poter fermarsi davanti a tutte le porte chiuse in faccia in Italia perché ero troppo ormai “Maria di Un Medico in Famiglia”. […] Volevamo che portasse noi e gli spettatori in un viaggio di introspezione e scoperte. Direi che ci siamo riusciti. Vorrei farvelo vedere presto”.

E chissà che non ci sia dietro l’angolo una nuova possibilità, anche in Italia, per la dolce Margot.