Margot Robbie incinta: aspetta il primo figlio dal marito Tom Ackerley

Fonte: IPA Pancioni vip del 2024

Margot Robbie è incinta: l’attrice di Barbie aspetta il primo figlio dal marito Tom Ackerley: le prime indiscrezioni sono state riportata dal sito americano People, dopo che sui social sono apparse alcune foto della coppia durante una romantica gita sul lago di Como, dove la star di Hollywood appare con un pancino più che sospetto.

Margot Robbie incinta: l’indiscrezione e il pancino sospetto

Nuovi inizi per Margot Robbie: la star di Barbie è incinta del suo primo figlio. A farlo sapere è il sito americano People, che ha riportato la notizia della dolce attesa dell’attrice più pagata di Hollywood. Robbie è stata infatti paparazzata durante una passeggiata insieme al marito Tom Ackerley sul lago di Como e le foto lasciano poco spazio ai dubbi.

Negli scatti che hanno cominciato a circolare sui social – e poi pubblicati dalle maggiori testate d’oltre oceano – la diva indossa una gonna nera e un crop top bianco che lascia scoperto un pancione già rotondo, che lascia pensare a una gravidanza già in corso da parecchie settimane. Margot Robbie e il marito non hanno né confermato né smentito la notizia, ma data la loro estrema riservatezza probabilmente aspetteranno la nascita del bebè per dare il lieto annuncio al mondo.

La storia d’amore con Tom Ackerley

L’amore di Margot Robbie e Tom Ackerley va avanti da tempo: i due si sono conosciuti nel 2013 sul set del film drammatico sulla Seconda Guerra Mondiale Suite Française, dove lei recitava, mentre lui era assistente alla regia. Immediato il colpo di fulmine per l’attrice, che però pensava di non essere ricambiata, come aveva raccontato in un’intervista a Vogue: “Sono sempre stata innamorata di lui, ma pensavo ‘non mi amerà mai’. Mi sono detta ‘non essere stupida e digli che ti piace. E poi è successo”.

Entrambi riservatissimi sulla loro vita privata, non hanno mai annunciato il loro fidanzamento e sono convolati a nozze nel dicembre 2016 durante una cerimonia privata a Byron Bay, in Australia. I due hanno anche lavorato insieme in una società di produzione, la LuckyChap, che ha finanziato titoli come Tonya e Barbie, tra gli altri.

Tom Ackerley ha raccontato al Sunday Times come lui e la moglie riescano a bilanciare la loro vita personale e professionale: “Passiamo 24 ore al giorno insieme”, ha detto. “È senza soluzione di continuità. Non c’è un meccanismo di accensione e spegnimento. Siamo diventati una cosa sola“.

Margot Robbie, l’attrice più pagata di Hollywood

L’attrice australiana è la donna che nel 2023 ha guadagnato di più ad Hollywood, complici ovviamente il successo di Barbie (di cui è anche produttrice) e di Asteroid City. È riuscita infatti ad avere un profitto pari a 59 milioni di dollari, che le è valsa la seconda posizione nella top 10 elaborata dal magazine Forbes, alle spalle del comico Adam Sandler.

La sua casa di produzione è infatti responsabile anche del successo di Saltburn, pellicola già cult per la Gen Z, e poco conta la mancata candidatura agli Oscar: “Non c’è modo di essere tristi quando si sa di essere così fortunati”, ha detto spegnendo le polemiche. “Ci siamo proposti di fare qualcosa che cambiasse la cultura, che la influenzasse e che avesse una sorta di impatto. E lo ha già fatto molto di più di quanto non potessimo immaginare. E questa è davvero la più grande ricompensa che potrebbe derivare da tutto questo”.