Fonte: gettyImages Scarlett Johansson in tailleur grigio: il look genderless che conquista

Dopo aver fatto innamorare il pubblico al Festival del Cinema di Cannes, Asteroid City, il nuovo film di Wes Anderson, arriva anche nelle sale cinematografiche italiane. Con un cast stellare, il film accende nuovamente i riflettori su una star che da sempre ci fa girare la testa: Scarlett Johansson.

“Asteroid City”, trama del nuovo film di Wes Anderson

Siamo abituati a riconoscere i film di Wes Anderson per i loro colori pastello e la simmetria delle inquadrature, oltre che per le storie curiose e tragicomiche. Anche in questo caso il regista non ha deluso i suoi fan più accaniti. Presentato al Festival del Cinema di Cannes e nelle sale dal 28 settembre, Asteroid City è un film pienamente nelle corde di chi ama questo genere stravagante. Il film è ambientato nel deserto, in un’immaginaria e remota cittadina americana in cui si tiene un convegno di astronomia. L’evento raccoglie diversi studenti e genitori, con risvolti sulle loro vite difficili da immaginare. Un mix di western e fantascienza con ufo, quarantene e un cast davvero stellare.

Scarlett Johansson splendida protagonista di “Asteroid City”

È un cast da dieci e lode quello scelto da Wes Anderson per il suo ultimo film: al cinema ci fa divertire con nomi del calibro di Jason Schwartzman, Tom Hanks, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Adrien Brody, il meraviglioso Steve Carell di The Office e la super Barbie Margot Robbie. Tra di loro, impossibile non dare una menzione d’onore alla bella Scarlett Johansson, nei panni di un personaggio davvero particolare.

Il personaggio interpretato dal volto di Vedova Nera è infatti un’attrice. Un’artista che si ritrova in un mondo surreale: una e vera e propria diva d’altri tempi che, durante un viaggio con la figlia si ferma nella cittadina in mezzo al deserto e incontra una serie di individui bizzarri. L’intendo dell’attrice, è quello di farsi vedere come un’artista impegnata, di alto livello, capace di interpretare ruoli che vanno oltre le solite commedie. Questo la porterà a interpretare un copione dai risvolti drammatici. Un personaggio bello, per nulla scontato, ispirato a Marilyn Monroe e che calza a pennello su una regina del cinema come Scarlett Johansson: un’attrice che interpreta un’attrice non è una sfida facile.

Fonte: Getty Images

Anche lo stesso Wes Anderson è molto fan dell’attrice: in un’intervista, ha raccontato le sue sensazioni nel vederla recitare nel suo ultimo film, in cui l’ha voluta fortemente: “L’ho incontrata quando aveva 17 anni, la conosco da molto tempo. Non era la prima volta, lo sapete, che recitava in un mio film. Per Asteroid City le ho mandato la sceneggiatura e ne abbiamo parlato a lungo. Lei era incinta. Abbiamo posticipato le riprese e lavorato con un approccio diverso perché volevo che Scarlett fosse presente e che ci fosse con tutta se stessa. Ma più che il primo incontro per me è stato determinante quando l’ho vista recitare una scena e lei è apparsa. Ho pensato: wow. Non l’avevo mai vista così. Ricordo di aver pensato: è davvero cresciuta. Come attrice ha un impatto diverso da quello che avevo visto prima. È più consapevole. Per me è stato davvero come vederla recitare per la prima volta“.

Un personaggio elegantissimo quello interpretato da Scarlett, e che indossa abiti preziosi: “Nel caso di Scarlett Johansson, molti dei suoi costumi provengono da film. Vengono da Kim Novak, Grace Kelly e Jane Russell, da film dell’epoca. E alcuni di essi sono ricreazioni molto precise dei costumi delle pellicole di Hitchcock”.

Fenomeno Wes Anderson: la stravaganza che fa incuriosire

O lo si ama o lo si odia. Wes Anderson non è sicuramente uno dei registi “canonici” del mondo del cinema. Eccentrico e stravagante, i suoi film sono da sempre riconoscibilissimi. Da Grand Budapest Hotel passando per I Tenenbaum, ora anche Asteroid City pare avere tutte le carte in regola per diventare un successo. Il regista ha raccolto qualche chicca del suo ultimo film in una mostra negli spazi di Fondazione Prada a Milano: un dietro le quinte che potrà essere visitato dal 23 settembre 2023 al 7 gennaio 2024.

Non tanto tempo fa, anche sui social è scoppiata la Wes Anderson Mania: impossibile non essersi imbattuti in alcuni video che provavano a ricreare l’atmosfera dei film del regista su Instagram e TikTok. Forse l’uscita di questo ultimo film riporterà a galla questo trend.