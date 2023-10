Emily Ratajkowski ha un nuovo amore: è il migliore amico di Chalamet

Fonte: GettyImages Emily Ratajkowski, il suo spacco incanta la Paris Fashion Week (e non è la sola)

Novità nella vita privata di Emily Ratajkoswki. La top model è stata avvistata per le strade di Parigi, dove di recente si è recata per partecipare alla Fashion Week, mentre baciava e abbracciava il nuovo amore. Lui è l’attore e comico francese Stephane Bak. Dopo essere stati pizzicati in atteggiamenti più che inequivocabili, i due hanno proseguito la loro passeggiata per la Ville Lumiere tenendosi per mano. Curioso dettaglio: Emrata aveva tra le mani anche un piccolo mazzo di rose rosse che le sono state regalate dal nuovo accompagnatore, più giovane di qualche anno.

Chi è Stephane Bak, il nuovo amore di Emily Ratajkoswki

Classe 1996, Stephane Bak è un attore e comico francese. Di origine congolose, padre fattorino e madre receptionist, ha iniziato la sua carriera come cabarettista nel 2010, esibendosi in piccoli club di Parigi. Nel 2012 è stato definito “il comico più giovane di Francia”. Successivamente si è fatto largo nella tv francese fino ad arrivare al grande schermo. Come attore i suoi ruoli cinematografici più importanti sono stati quelli in Team Spirit di Christopher Barratier, Alone di David Moreau e il pluripremiato Elle di Paul Verhoeven.

Bak ha collaborato con i registi André Téchiné e Wes Anderson, apparendo in Farewell to the Night (2019) e Les Âmes sœurs (2023) di Téchiné, così come in The French Dispatch (2021) e Asteroid City (2023) di Anderson. Bak è inoltre un modello: ha posato per alcuni brand di moda ed è stato scelto come testimonial da alcune aziende. Il suo migliore amico è Timothee Chalamet, l’attore diventato famoso grazie al film di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome.

La vita privata di Emily Ratajkoswki

La nuova frequentazione di Emily Ratajkowski arriva esattamente a distanza di un anno dalla separazione da Sebastian Bear-McClard, dal quale la modella ha avuto il figlio Sylvester che oggi ha 2 anni. La coppia è scoppiata dopo quattro anni di matrimonio: la Ratajkowski ha accusato l’ex marito di tradimento e oggi i due si parlano a fatica se non per il bene del bambino in comune. Prima di conoscere Emily, Sebastian ha amato un’altra diva di Hollywood: Olivia Wilde.

Nell’ultimo anno Emily Ratajkowski si è dedicata molto al lavoro: ha fondato il brand di beachwear, per tutte le taglie, Inamorata e ha lanciato un podcast intitolato High Low with EmRata. In più ha scritto un libro, My Body, diventato New York Times bestseller: una raccolta di saggi autobiografici dove esprime il complesso rapporto tra essere e apparire ed il legame con un corpo che ha sempre fieramente esposto come manifesto di libertà.

Prima di convolare a nozze con Sebastian Bear-McClard, Emily Ratajkowski ha collezionato una serie di flirt e brevi frequentazioni. È stata legata, solo per citare alcuni, ad Harry Styles, DJ Orazio, Eric Andre, Pete Davidson, Jack Greer e Brad Pitt. “Ogni volta che vado ad un altro appuntamento, tutti lo sanno”, aveva detto qualche tempo fa Emily nel suo podcast High Low. “Ho cercato di uscire con qualcuno in modo casuale ed è stato difficile non farsi notare, anche se sono stata piuttosto attenta”, aveva aggiunto la 32enne.