Fonte: IPA Timothée Chalamet

Aveva iniziato la sua carriera da attore già da tempo, ma solo quando lo abbiamo visto interpretare il giovane Elio in Call Me By Your Name abbiamo capito che avrebbe fatto molta strada. E dal 2017, infatti, Timothée Chalamet di strada ne ha fatta moltissima. Dopo aver ricevuto una candidatura all’Oscar come migliore attore protagonista e una ai Golden Globe come migliore attore in un film drammatico, il bell’attore 28enne non si è più fermato. Ora, a ridosso dell’uscita di Wonka, l’attore ha deciso di raccontarsi, tornando a parlare di alcuni argomenti molto particolari.

Timothée Chalamet: “Call Me By Your Name” e lo scandalo Armie Hammer

Se oggi abbiamo la fortuna di poter vedere Timothée Chalamet nei panni di bellissimi e complicati personaggi, è anche grazie all’occhio di Luca Guadagnino, che lo aveva scritturato per il ruolo di Elio Perlman in Call Me By Your Name al fianco di Armie Hammer. Una storia di una delicatezza e di un romanticismo fuori dal comune, che oltre a farci sognare è stata in grado toccare temi importantissimi. Da quel momento Timothée Chalamet è diventato uno degli attori più amati degli ultimi tempi. Lo abbiamo visto in Dune e poi ancora in Bones and All, film che, a causa dei temi trattati, ha portato la critica ha sollevare qualche opinione legata proprio ad Armie Hammer. Ora, Timothée Chalamet sarà protagonista di Wonka, in uscita il 15 dicembre 2023, e ha deciso di tornare a parlare di alcuni episodi che riguardano proprio l’ex collega Hammer.

Fonte: IPA

Dopo la fine delle riprese di Call Me By Your Name, Armie Hammer non ha passato un periodo facile. L’attore era infatti stato accusato di stupro e presunto cannibalismo. Accuse arrivate proprio durante le riprese di Bones and All di Luca Guadagnino, film interpretato da Chalamet che affrontava proprio il cannibalismo. In un’intervista per GQ, l’attore è tornato sulla questione: “Quel film era tratto da un libro. Voglio dire, quante erano le possibilità che stessimo sviluppando il progetto per la notizia su Hammer? Mi ha fatto sentire come: ‘Ora devo davvero farlo. Perché in realtà è basato su un libro’”. Nulla a che vedere, quindi, con quello che stava succedendo al collega, situazione difficile da elaborare. Alla domanda su come si fosse sentito riguardo le accuse mosse al collega, l’attore ha commentato: “Non lo so. Queste cose finiscono per essere oggetto di clickbait così intensamente. Disorientato direi”.

Timothée Chalamet e la storia d’amore con Kylie Jenner

Un altro dei motivi per cui Timothée Chalamet è spesso protagonista dei rumors, è la relazione con la più giovane delle Kardashian Kylie Jenner. La coppia pare tenere molto alla propria privacy, cercando di evitare il più possibile che la loro vita privata venga discussa e raccontata su magazine e social. L’attore, durante l’intervista ha infatti raccontato che “A volte la gente appare un po’ confusa quando le si chiede un po’ di privacy.”

Fonte: Getty Images

Una richiesta legittima, ma molto difficile da ottenere quando si è conosciuti e acclamati come loro. Ma nonostante l’attore sia un po’ infastidito dalla risonanza mediatica della sua relazione con Kylie, rimane sempre molto grato ai suoi fan, senza cui non avrebbe la stessa popolarità. “I mei fan mi hanno portato dove sono”. Non ci resta quindi che aspettare dicembre 2023 per rivederlo sul grande schermo e goderci la sua interpretazione del re del cioccolato.