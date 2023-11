Attore acclamato non solo per le sue interpretazioni cinematografiche, ma anche per i suoi outfit che lo hanno reso da subito una vera e propria icona di stile, Timothée Chalamet è un attore giovanissimo, ma che detiene una fanbase invidiabile e uno stile sempre riconoscibile. Cosa che ha voluto dimostrare anche a Londra, durante première del film Wonka in cui l’attore veste i panni del celebre re del cioccolato.

“Wonka”: Timothée Chalamet iconico sul red carpet di Londra

Elegante, alla moda, ma mai scontato. Anche questa volta Timothée Chalamet è riuscito a sconvolgere i propri fan con un look in pieno stile Wonka. Alla première londinese del nuovo film, l’attore di Dune si è presentato sul red carpet indossando un abito sui toni del magenta in velluto molto simile a quello di Willy Wonka, senza però dimenticare il lato estroso che lo caratterizza: Chalamet infatti ha deciso di non indossare la camicia, facendo risaltare il completo con una collana a catena sul petto nudo.

Un abbigliamento in perfetto stile Wonka, personaggio a cui darà voce sul grande schermo per celebrare la famosissima storia nata dalla penna di Roald Dahl. L’attore si è poi avvicinato a salutare i fan e a ringraziarli per l’affetto insieme ad attori come Hugh Grant, Olivia Colman, Keegan-Michael Key, Sally Hawkins e Rowan Atkinson, co-protagonisti del film.

Inutile dire, che l’apparizione sul red carpet di Timothée Chalamet ha subito acceso i fan, che sotto il post sul profilo Instagram del film hanno commentato: “L’attore più gentile del mondo”, “Adoro quel vestito di velluto rosa” e ancora: “Ti amo con tutta la mia vita Timmy”.

Il personaggio di Willy Wonka sembra fatto per Chalamet

Quello di Londra è stato solo un primo assaggio di ciò che potremo vedere al cinema a partire da inizio dicembre 2023. Una storia che sa di dolci, Natale, scorpacciate di cioccolato e sensazioni meravigliose, proprio come La fabbrica di cioccolato è sempre riuscita a regalarci. Un film, quello prodotto da Warner Bros, che ci regalerà anche momenti musicali, e che ci regalerà un Timothée Chalamet in una veste nuova. Paul King, regista della pellicola, non ha mai avuto dubbi su chi dovesse interpretare il protagonista: “Gli abbiamo offerto direttamente la parte, perché è fantastico. Per me era l’unica persona che potesse interpretarlo. Visto che è Timothée Chalamet e la sua vita è assurda, le sue esibizioni musicali al liceo sono su YouTube e hanno centinaia di migliaia di visualizzazioni. Così ho avuto conferma che Timmy sapesse cantare e ballare molto bene. Ed ero certo che quelli fossero alcuni dei suoi talenti, ma non sapevo quanto fosse bravo. Quando gliene ho parlato, era entusiasta. Aveva fatto tip-tap a scuola e voleva far vedere alla gente che era in grado di danzare.”

Fonte: Getty Images

Una sfida nuova, soprattutto se si considera che il personaggio di Willy Wonka, in passato, è già stato interpretato da giganti come Johnny Depp o Gene Wilder. In un’intervista per GQ, l’attore di Chiamami col tuo nome ha raccontato: “Sarebbe stato facile replicare Johnny Depp o Gene Wilder, e sarebbe stato terribile. Perché chi ha interpretato Willy Wonka in precedenza è stato brillante e convincente. Ci ha regalato interpretazioni meravigliose che la gente ha amato e amerà per sempre. Di conseguenza, si trattava di andare oltre, di gettare il cuore oltre l’ostacolo.” Non vediamo l’ora di scoprire come sarà il nostro nuovo Willy Wonka.