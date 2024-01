Timothée Chalamet ha svelato il segreto della sua bellezza (ma non è quello che credete)

Beauty editor dal 2017, ha collaborato con le più importanti realtà editoriali nazionali e internazionali. Nel 2018 il sito che gestiva ha vinto il premio MacchiaNera Internet Awards come "Miglior sito di bellezza". Collabora con DiLei dal 2022 e per la sezione Bellezza scrive di tendenze, makeup e skincare.

Fonte: GettyImages La routine di bellezza di Timothee Chalamet

Nuovo volto della fragranza Bleu di Chanel, Timothée Chalamet è tra gli attori più apprezzati del momento. Nato a New York nel 1995 incarna alla perfezione il concetto di bellezza effortless e senza sforzo tipica della cultura francese. Diventato famoso per il suo ruolo nella pellicola “Chiamami con il tuo nome” che lo ha reso una vera celebrità oggi è considerato come un vero sex symbol. Ma oltre alla genetica c’è di più. L’attore infatti segue una routine di bellezza particolarmente rigida: fatta di prodotti idratanti e protezione solare e vitamina C, per prendersi cura della pelle.

Timothée Chalamet: la skincare routine idratante parte dalla detersione

A svelare i segreti di bellezza di Timothée Chalamet è stata Jamie Tayler, groomer ed esperta di cura della pelle maschile che ha come clienti Jared Leto, Austin Butler e Tom Holland.

Ispirato dall’estetica easy-chic francese, l’attore segue una routine di bellezza essenziale fatta di pochi prodotti ma funzionali: formulati per rispondere alle necessità della pelle e al contempo mantenerla sana e luminosa al massimo.

Caratterizzato da una pelle a tendenza secca, per l’attore il protagonista della skincare routine è l’acido ialuronico, presente nella formulazione del suo detergente viso, ovvero il CeraVe Hydrating Facial Cleanser una lozione non schiumogena formulato per rispettare la naturale barriera protettiva della pelle, mantenendo il normale livello di idratazione e rimuovere le impurità. Al suo interno oltre all’acido ialuronico anche 3 Ceramidi essenziali, per aiutare a rinforzare la barriera cutanea e a trattenere l’idratazione cutanea.

CeraVe Hydrating Facial Cleanser, lozione detergente non schiumogena per pelle da normale a secca con acido Ialuronico e Ceramidi

Crema viso alla vitamina C, illuminante e uniformante

Dopo la detersione, nella routine di bellezza dell’attore di “Dune” non può mancare la vitamina C, ingrediente fondamentale per illuminare e uniformare il tono della pelle.

Da utilizzare sempre insieme alla protezione solare, tra i benefici della vitamina C c’è quello di proteggere il derma dai fattori di stress ambientale come l’inquinamento e raggi UV, eliminare le macchie scure e conferire all’incarnato un aspetto più radioso. La crema preferita di Chalamet? La TrueSkin Vitamin C Brightening Moisturizer una crema idratante e leggera ideale per nutrire la pelle e contribuire all’aspetto radioso.

TrueSkin Vitamin C Brightening Moisturizer crema viso idratante e illuminante con Vitamina C

Mai senza SPF

Come molti attori, tra i prodotti immancabili nella routine di bellezza di Timothée Chalamet non può mancare la crema con SPF. Terzo step di bellezza tra le sue preferite c’è la CeraVe Facial Moisturizing Lotion with Sunscreen una crema viso leggera con aggiunta di protezione solare 50+.

Ideale da utilizzare quotidianamente, la formula è caratterizzata da una texture oil-free per aiutare la pelle a trattenere la sua naturale idratazione e aiutare a ripristinare la barriera cutanea. Con all’interno acido Ialuronico e Ceramidi non solo protegge dai raggi UVA/UVB ma, grazie alla presenza anche di Vitamina E e Niacinamide consente di lenire e idratare la pelle fino a 24 ore.​

Offerta CeraVe Facial Moisturizing Lotion with Sunscreen una crema viso leggera con aggiunta di protezione solare 50+

Addio imperfezioni con l’esfoliante notturno

Infine, idratazione e protezione però non bastano. Nella skincare routine serale di Timothée Chalamet non può mancare lo step dell’esfoliazione: fondamentale per rimuovere le impurità, eliminare le cellule morte e conferire alla pelle un aspetto più sano, luminoso e rimpolpato.

Da usare la sera il CeraVe Skin Renewing Nightly Exfoliating (sviluppato dai dermatologi) è un siero AHA con una miscela al 5% di acido glicolico e acido lattico per un’esfoliazione delicata che aiuta a levigare le linee sottili, accelerare il rinnovamento cellulare superficiale della pelle ed eliminare le cellule morte della pelle, senza causare desquamazione o arrossamento.

CeraVe Skin Renewing Nightly Exfoliatin siero esfoliante AHA con acido glicolico e acido lattico