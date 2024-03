Spray salino per capelli: come prepararlo a casa per una chioma piena di onde tutto l’anno

Con il vostro spray salino per capelli fai da te è possibile avere le beach waves tutto l’anno. Ecco come prepararlo a casa con pochi e semplici ingredienti

Fonte: iStock Spray salino capelli: come preparalo a casa propria

Sarà che con l’arrivo della Primavera ci si sente tutte un po’ più frizzanti. Sarà che bastano pochi raggi di sole per far venire voglia di mare, di spiaggia e di vacanze, fatto sta che tutto questo si rispecchia anche nel look e i capelli ne sono un esempio lampante. Quante di noi, infatti, hanno già in mente quell’effetto ondulato tipico delle chiome asciugate al sole e che non vedono l’ora di sfoggiare delle beach waves da urlo?

Bene, sappiate che non c’è bisogno di aspettare le tanto desiderate vacanze estive per farle, ma vi basta utilizzare uno spray salino per capelli ad effetto onde immediato, un alleato che dura 365 giorni all’anno, utile per chi desidera donare alle chioma un finish mosso in modalità summer vibes, in modo naturale e mischiando tra loro direttamente a casa propria pochi e semplici ingredienti.

Cos’è e a cosa serve lo spray salino per capelli

Fonte: iStock

Se per il momento non avete ancora in programma di farvi una bella gita al mare e l’attesa ai mesi estivi vi risulta troppo impegnativa, quindi, ecco che la possibilità di sfoggiare una chioma sbarazzina e dall’effetto wavy è comunque a portata di mano. Grazie all’aiuto del vostro spray salino fai da te e di quel po’ di immaginazione che vi farà sentire subito distese su una spiaggia a godervi i raggi del sole, un più che meritato riposo e la vostra chioma ondulata dall’effetto wow assicurato.

Ma di cosa si tratta esattamente? Lo spray salino per capelli, conosciuto anche come sea salt spray, è un prodotto che ricrea sulla chioma un effetto “appena uscita dal mare” impareggiabile, ovvero le famose beach waves. Un look assolutamente unico e tanto di moda sulla spiaggia quanto in ogni occasione possibile e per tutto l’anno.

Nonostante in commercio esistano innumerevoli prodotti già pronti per essere spruzzati sulla chioma, è possibile ricreare a casa propria uno spray salino per capelli efficace, utilizzando ingredienti totalmente naturali e seguendo una ricetta facile, veloce e davvero alla portata di tutti.

Come si prepara lo spray salino per capelli fai da te

Fonte: iStock

Per prima cosa, quindi, è importante procurarsi uno spruzzino, che sarà il vostro contenitore. Per la soluzione e lo spray salino per capelli vero e proprio, invece, serviranno 500 ml di acqua distillata, mezzo cucchiaio di sale marino del Mar Morto o sale rosa dell’Himalaya, un cucchiaino di balsamo, una o due gocce di olio di cocco o di mandorle dolci e qualche goccia di olio essenziale per dare al composto la profumazione che più si preferisce.

Una volta che ci si è procurate tutto l’occorrente, ecco che si entra nel vivo della preparazione del vostro spray salino per capelli. Si inizia mettendo l’acqua in una pentola e portandola a ebollizione, a questo punto si versa il sale e lo si lascia sciogliere per bene. Da qui, si aggiungono il resto degli ingredienti, mischiando il composto e lasciando che si raffreddi del tutto prima di versarlo nello spruzzino.

E il vostro spray salino per capelli è pronto per essere utilizzato. Garantendovi una chioma con una consistenza maggiore, più voluminosa anche in caso di capelli fini e lisci e dalle onde davvero ineguagliabili.

Per ottimizzare i risultati dello stesso ed evitare di causare secchezza alla chioma (si, è possibile), poi, è importante applicarlo correttamente.

Come si utilizza correttamente

Fonte: iStock

Per farlo, è bene vaporizzarlo in modo uniforme sui capelli umidi e, se possibile, lasciare asciugare la chioma al naturale o con l’aiuto di un diffusore apposito.

Sulle capigliature lisce, e per donare maggior volume ai capelli, meglio farlo sui capelli asciutti, mentre per avere una definizione maggiore delle onde e dei ricchi, meglio vaporizzarlo sui capelli ancora bagnati.

Se oltre al mosso si vuole ottenere anche un effetto schiarente (proprio come quello che avreste naturalmente in estate) è sufficiente aggiungere al vostro spray salino per capelli della camomilla. Per un effetto baciata dal sole che duri tutto l’anno e che renda la vostra chioma un concentrato di dinamicità energia e bellezza.