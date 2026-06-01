I dischetti esfolianti Medicube sono diventati virali in pochissimo tempo perché eliminano le impurità e restituiscono un pelle luminosa in pochi minuti in perfetto stile k-beauty

iStock I dischetti esfolianti favoriscono il turnover cellulare e levigano la cute

La skincare routine ci ha insegnato che la cura della pelle viene prima di tutto, perfino di un make-up ben realizzato. Un’attenzione per la routine di bellezza che serpeggiava tra le più attente beauty lovers, ma che ha avuto la sua conferma definitiva con la diffusone della skincare coreana che ha reso la beauty routine un vero rituale con tutti i suoi passaggi da eseguire in modo meticoloso. Perché anche se impegnativa il risultato è un effetto Glass Skin o pelle di vetro a cui nessuna di noi sembra riuscire a rinunciare.

Nonostante sia una routine di bellezza lunga e laboriosa, a volte ci sono dei prodotti che la rendono meno impegnativa come i dischetti esfolianti e Zero Pore Pads di Medicube sembra avere tutto quello che desideri: facilità d’uso e risultati impeccabili. La formulazione di questi toner pads si caratterizza per ingredienti efficaci ma delicati sulla cute, perché facilitano il turnover cellulare senza sacrificare il benessere della cute. Un aspetto che li ha resi subito virali tanto da accumulare più di 24mila recensioni positive, che ha trovato concordi tutti coloro che vogliono eliminare le imperfezioni e ottenere una cute levigata con un solo gesto.

Offerta Medicube Zero Pore Pads I dischetti esfolianti che donano un effetto levigato

Ingredienti mirati per un effetto Glass Skin

I benefici di Medicube Zero Pore Pad sono racchiusi negli ingredienti, il più importante è l’acido lattico che agisce direttamente sulla grana della pelle, infatti una volta che entra in contatto con la cute penetra nei pori restringendoli. I toner pads di Medicube, però hanno anche un effetto esfoliante dato dalla presenza al loro interno dell’acqua di salice bianco, salicilato di betaina e acido salicilico, un mix di ingredienti che agiscono in combo per eliminare le impurità e donare un effetto più uniforme. Questi ingredienti poi, sono talmente delicati che possono essere utilizzati su qualsiasi tipo di pelle anche quella più sensibile o grassa con tendenza acneica. A favorire la riduzione di sebo in eccesso, infatti intervengono attivi di origine vegetale che insieme alla betaina e al pantanolo lasciano la pelle lenita, idratata e in poco tempo anche i rossori saranno visibilmente ridotti.

Il punto di forza dei dischetti Medicube Zero Pore Pad, però non risiede solo negli ingredienti che come abbiamo visto agiscono su varie problematiche della cute, ma anche sulla loro composizione. Ogni dischetto ha una doppia texture, il lato lavorato con la sua trama può essere usato in particolare sulla zona T per ottenere un’azione più decisa. La parte più morbida, invece è ideale per le zone del volto più sensibili che hanno bisogno di un’azione delicata.

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Pelle levigata in pochi secondi

I toner pads di Medicube sono diventati i preferiti online perché molti clienti che li hanno provati ne hanno apprezzato l’efficacia, visto che permettono di ottenere il risultato sperato in pochi minuti. Infatti, per utilizzarli al meglio, dopo aver deterso la cute non devi fare altro che passare il dischetto con la parte lavorata sul viso e in particolare sulla zona T in modo da avere un’azione esfoliante. In seguito massaggia il prodotto delicatamente su tutta la pelle, così da farlo penetrare a fondo e infine per rimuovere l’eccesso e le cellule morte passa il dischetto sfruttando la parte morbida. A questo punto puoi continuare con gli altri step della beauty routine. Nel giro di alcune settimane avrai una pelle più liscia e luminosa, in perfetto stile Glass Skin.

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