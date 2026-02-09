Opacizza la pelle ed elimina ogni traccia di sebo e unto, il roller viso da avere sempre con sé è pronto per entrare tra i vostro must beauty

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Mai più effetto lucido con il roller viso da portare ovunque

La natura ci dona tantissimi alleati per prendersi cura della propria pelle. E anche i vulcani, con la loro dirompente energia, ci lasciano dei piccoli doni utili a combattere le imperfezioni e i disequilibri che possono subentrare sulla pelle. Come il roller viso di Revlon amatissimo e realizzato con vera pietra vulcanica, un tool facile da usare che controlla la produzione di sebo in eccesso, rimuovendo la lucidità sulla pelle e garantendo un viso opacizzato e dall’aspetto più sano.

Offerta Revlon Il roller viso che opacizza la pelle

Il roller viso di Revlon che opacizza la pelle

Particolarità della pietra vulcanica, infatti, è di essere porosa e quindi in grado di assorbire il sebo in eccesso, garantendo ai pori della pelle di essere liberi da impurità e alla pelle di evitare l’effetto lucido tipico delle pelli grasse o miste, in particolare nella cosiddetta zona T, fronte, naso e mento.

Un problema che si genera principalmente a causa di squilibri ormonali, per una predisposizione genetica, a causa dello stress, di un’alimentazione scorretta ma anche come conseguenza di un uso di cosmetici troppo aggressivi per la pelle, che portano le ghiandole sebacee a diventare iperattive e a reagire all’indebolimento del film idrolipidico con la produzione di più grasso per proteggere la pelle. E quindi con un aumento del sebo.

A cosa serve il roller viso e come usarlo

Un roller viso che non ha lo scopo di rimuovere il trucco, e che quindi non deve essere inteso come uno strumento per la detersione, ma ha la funzione specifica di assorbimento del sebo e dell’untuosità della pelle, da usare quindi sul viso già deterso o sopra il make up come step finale.

Un roller alla pietra vulcanica che è una vera chicca da tenere a portata di mano e da utilizzare durante il giorno, per perfezionare l’aspetto della pelle e togliere eventuali punti lucidi. Un roller viso che assorbe e opacizza la pelle all’istante, in pochissimi gesti e giusto il tempo di una passata di questo rullo anti sebo sul viso.

Una volta rimosso il tappo a protezione del roller viso, dovrete far rotolare la sfera di pietra vulcanica sulla zona T del volto e ovunque si abbia del sebo in eccesso da eliminare, assorbendolo in pochi istanti e assicurandovi una pelle immediatamente opacizzata.

Offerta Revlon Il roller viso che opacizza la pelle

Come si pulisce dopo l’uso

Per pulire il roller viso una volta utilizzato, poi, si deve ruotare l’anello di bloccaggio attorno alla pietra in senso orario, in modo da sbloccarlo, e solo dopo si può rimuovere la pietra vulcanica, lavandola con acqua tiepida e con un po’ del vostro detergente. Una volta fatto dovrete risciacquare bene e lasciare asciugare la pietra all’aria per una notte, per poi riporla nel roller.

Ed ecco che al mattino avrete il vostro roller viso pronto all’uso per eliminare in un istante dalla pelle ogni traccia di lucidità o sebo, sia che siate a casa, in ufficio o in viaggio, ovunque e in ogni momento e con il minimo sforzo.

Un roller viso che si può usare prima del trucco o per assicurarsi che il make-up sia sempre impeccabile, direttamente sopra i prodotti utilizzati e senza il rischio di intaccarli.

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp