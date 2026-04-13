Pavimenti protagonisti quando il tappeto o la piastrella dettano lo stile

Dal gres porcellanato al tappeto in tessuto, passando per il tappeto ceramico: come il pavimento organizza gli spazi e trasforma la percezione di ogni stanza

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Chiara Guarino

Service e product designer

Designer del prodotto con un occhio allenato a cogliere dettagli, finiture e armonie tra estetica e funzionalità. Crede che la bellezza stia nelle relazioni ben calibrate tra le cose.

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Pavimenti protagonisti quando il tappeto o la piastrella dettano lo stile
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Gres effetto marmo in grande formato levigato in un living contemporaneo: la continuità del piano riflettente dilata lo spazio e unisce le zone senza interruzioni
Quali sono i migliori PAVIMENTI? Come scegliere il TAPPETO giusto? Quali PIASTRELLE per la cucina?

Quando si progetta o si rinnova l’arredamento di una casa, l’attenzione tende a focalizzarsi quasi immediatamente sulla scelta dei mobili, sui colori delle pareti o sull’illuminazione. Spesso pensiamo che siano il divano, l’isola della cucina o una grande libreria a definire gli spazi interni. Eppure c’è un elemento onnipresente che possiede il potere di trasformare le proporzioni, la luminosità e l’atmosfera di un intero ambiente: il pavimento.

Dettaglio di tappeto in fibra naturale intrecciata posato su parquet in legno chiaro, con divano giallo a righe e sgabello in legno
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Tappeto in fibra naturale intrecciata su parquet chiaro: la texture neutra del tappeto dialoga con il legno senza sovrapporsi, aggiungendo calore senza distrarre

I pavimenti e i rivestimenti non svolgono più soltanto una funzione pratica o un ruolo di sfondo estetico passivo, ma sono diventati i veri protagonisti dell’interior design, capaci di strutturare lo spazio e dettarne il carattere fin dalle fondamenta.

La ceramica negli open space

Nell’architettura d’interni contemporanea, le soluzioni open space sono sempre più diffuse per unire cucina, sala da pranzo e soggiorno in un unico ambiente conviviale. In questo contesto privo di pareti divisorie, il pavimento diventa il principale strumento per organizzare la percezione visiva. Scegliere un pavimento continuo, che si estende senza interruzioni su tutta la superficie, elimina l’effetto di frammentazione e fa apparire lo spazio più grande, pulito e ordinato.

Living minimal con pavimento in cemento grigio, tappeto vintage con motivi sbiaditi, sedia in metallo nero, tavolino bianco e pianta in vaso
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Tappeto vintage sbiadito su pavimento in cemento grigio: la morbidezza del pattern consumato bilancia la durezza industriale del cemento, esattamente come suggerisce la regola del contrasto tattile

Il gres porcellanato è il materiale d’elezione per questo scopo: un effetto legno dona calore visivo mantenendo alta durabilità, mentre un effetto cemento regala uno stile sofisticato ed essenziale.

All’interno di un living aperto emerge spesso la necessità di separare idealmente le funzioni, delimitando la zona relax da quella pranzo. È qui che entra in gioco il cambio di pavimento, una risorsa architettonica di grande impatto che permette di dividere gli spazi preservando la fluidità visiva. Un’idea progettuale particolarmente elegante è quella del tappeto ceramico: un pavimento con design o formato diverso, circoscritto in una zona specifica.

Sala da pranzo con tavolo rotondo, sei sedie imbottite grigio tortora e tappeto chiaro su parquet in legno scuro, con lampadari a sospensione cromati
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Un tappeto in tessuto chiaro sotto il tavolo da pranzo su parquet scuro: il classico esempio di come il contrasto chiaro-scuro definisca una zona senza bisogno di pareti

Nella sala da pranzo rafforza la presenza del tavolo e delle sedie; in un ingresso offre un effetto scenografico di grande impatto, agevolando al contempo la pulizia. Anche l’abbinamento di un gres effetto legno con piastrelle di piccolo formato genera un contrasto e un ritmo visivo che l’occhio percepisce istintivamente come una separazione naturale tra gli ambienti.

Formati e colori per correggere i volumi

Il pavimento è il nostro migliore alleato per correggere le proporzioni di una stanza. Per far sembrare un ambiente più ampio, la regola aurea è puntare su colori chiari, capaci di riflettere la luce naturale e artificiale riducendo le zone d’ombra. Le finiture leggermente satinate o levigate enfatizzano questo effetto dilatante.

Mani che reggono campioni di parquet in rovere naturale sovrapposti a un progetto di interior design su carta
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Campioni di parquet in rovere naturale sovrapposti al progetto architettonico: la scelta del pavimento inizia prima ancora che i lavori comincino

Il vero segreto dei professionisti risiede però nel formato: le piastrelle di grande formato abbinate a fughe minime sono la soluzione perfetta per massimizzare la percezione dello spazio. L’occhio umano percepisce molte linee di fuga come una frammentazione che rimpicciolisce l’area. Grandi lastre con fughe sottili e tono su tono restituiscono invece un piano continuo, uniforme e libero.

Abbinare i tappeti in tessuto

Se i pavimenti in ceramica o legno costituiscono l’architettura rigida dell’interior design, i tappeti in tessuto rappresentano le pennellate morbide che completano e scaldano l’opera. Un tappeto non solo decora: definisce le proporzioni e incornicia i mobili. Il segreto di un progetto riuscito è far dialogare il tessuto con la pavimentazione sottostante, seguendo alcune regole cromatiche e materiche.

Angolo di tappeto kilim con motivi geometrici multicolori in rosso, blu, giallo e avorio posato su parquet in legno naturale caldo con luce solare radente
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Tappeto kilim multicolore su parquet caldo: i toni rosso, blu e oro del tessuto si amplificano sul legno naturale, creando un effetto prezioso e stratificato

Legno. Se il parquet è in essenza chiara, un tappeto scuro crea un netto contrasto e aggiunge profondità alla stanza. Se il pavimento è scuro, un tappeto dai toni chiari alleggerisce lo spazio e infonde una sensazione di freschezza. I tappeti proteggono inoltre le superfici in legno da graffi e usura quotidiana.

Angolo di tappeto orientale con motivi rosso bordeaux, blu e arancione su pavimento in parquet sbiancato bianco, con ombre naturali
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Tappeto orientale rosso e blu su parquet bianco sbiancato: quando il pavimento chiaro diventa la tela su cui il tappeto può esprimere tutto il suo carattere

Laminato. Su queste superfici lisce e uniformi si può giocare con la creatività: tappeti con motivi geometrici o pattern floreali rompono la monotonia e aggiungono interesse visivo, mentre le tinte unite assecondano un look più rigoroso e contemporaneo.

Piastrelle. Se il pavimento è neutro e minimale, un tappeto dai colori audaci o con disegni vivaci risveglierà l’ambiente. Se invece il pavimento è elaborato e colorato, un tappeto neutro offrirà un momento di stacco visivo.

Ingresso con pavimento in marmo bianco con venature grigie a grande formato, parete con pannelli in legno a doghe verticali e ringhiera in vetro e metallo nero
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Pavimento in marmo a lastre continue in un ingresso con pannelli in legno a doghe: due materiali che si alternano creando ritmo senza frammentare lo spazio

Cemento. Nei loft o negli appartamenti con pavimenti in cemento dal look industriale, la parola d’ordine è contrasto tattile. La durezza visiva del cemento viene bilanciata da tappeti pelosi e morbidi, che iniettano comfort in uno spazio spiccatamente minimalista.

Le tendenze del vivere moderno ci insegnano che i pavimenti non si limitano a decorare: collegano e organizzano attivamente lo spazio, dalla prima piastrella all’ultimo centimetro di tappeto.

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