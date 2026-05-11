Rinite, come riconoscere i disturbi e perché non bisogna sottovalutarli

Riccardo Asero, allergologo e immunologo, ci spiega come affrontare la rinite allergica e come ridurre i rischi che ne possono derivare

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Federico Mereta

Giornalista Scientifico

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica: raccontare la scienza e la salute è la sua passione. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

Con la bella stagione cresce anche il rischio di naso chiuso, starnuti a ripetizione, occhi rossi….. insomma di tutto quel corteo di sintomi e problemi che caratterizzano la rinite allergica. Come comportarsi? E come ridurre i rischi che dai soli starnuti si passi a quadri più seri di allergia? Ecco i consigli dell’esperto.

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.

Rinite, come riconoscere i disturbi e perché non bisogna sottovalutarli
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Rinite allergica
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