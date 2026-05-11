Con la bella stagione cresce anche il rischio di naso chiuso, starnuti a ripetizione, occhi rossi….. insomma di tutto quel corteo di sintomi e problemi che caratterizzano la rinite allergica. Come comportarsi? E come ridurre i rischi che dai soli starnuti si passi a quadri più seri di allergia? Ecco i consigli dell’esperto.
Rinite, come riconoscere i disturbi e perché non bisogna sottovalutarli
Riccardo Asero, allergologo e immunologo, ci spiega come affrontare la rinite allergica e come ridurre i rischi che ne possono derivare