Scopri perché compare l'Herpes labiale in estate, come riconoscerlo e quali rimedi scegliere per trattarlo e prevenire nuove recidive.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Sole, Herpes e prodotti utili

L’herpes labiale può riattivarsi con sole intenso, stress e difese immunitarie più deboli, soprattutto durante l’estate.

I segnali iniziali includono formicolio, bruciore e tensione, seguiti da vescicole e croste che di solito guariscono in circa dieci giorni.

Tra i rimedi figurano antivirali topici, cerotti idrocolloidali, gel e balsami protettivi, oltre alla prevenzione con stick solari per le labbra.

L’herpes labiale è una di quelle problematiche che tende a comparire proprio durante una vacanza estiva, quando ci si espone al sole o si passa una giornata al mare. Non si tratta di una coincidenza, ma di una condizione predisponente dovuta ai raggi ultravioletti che sono in grado di riattivare l’Herpes Simplex Virus di tipo 1 (HSV-1) silente all’interno dell’organismo umano. Questo virus è responsabile della recidiva dell’herpes e, infatti, non viene eliminato completamente dopo il primo contatto patogeno, ma rimane latente all’interno dei gangli nervosi.

Sono proprio condizioni come l’esposizione intensa al sole, lo stress, stanchezza e delle alterazioni del sistema immunitario a scatenarne nuovamente l’infezione a livello delle labbra. Per chi tende a soffrire di questa problematica durante la stagione estiva è necessario riconoscerne rapidamente i sintomi e proteggere le labbra dal sole con i prodotti più adeguati.

Perché il sole può favorire l’herpes labiale

L’herpes labiale è una patologia infettiva provocata dall’HSV-1. Una volta acquisita questa infezione, il virus può rimanere silente per diverso tempo all’interno dei neuroni sensitivi e riattivarsi successivamente in seguito a stimoli stressogeni. Tra questi fattori predisponenti c’è proprio l’esposizione ai raggi ultravioletti. Questo non significa che il sole sia in grado di trasmettere l’herpes, ma piuttosto che l’esposizione solare può generare uno stato di stress all’interno dell’organismo e un momentaneo indebolimento delle difese immunitarie. Ciò favorisce la ricomparsa del virus con tutti i suoi sintomi, presenti soprattutto a livello delle labbra.

Come riconoscere l’herpes labiale da sole

La manifestazione dei sintomi è tipica di qualsiasi altra recidiva di herpes labiale, poiché ciò che cambia è semplicemente il fattore scatenante. Spesso tutto comincia prima che la lesione sia visibile a occhio nudo. Infatti, è possibile avvertire un formicolio localizzato, accompagnato da pizzicore, bruciore e tensione della superficie delle labbra. Questa fase prodromica può essere poi seguita dalla comparsa vera e propria delle vescicole, che risultano raggruppate in un punto delle labbra e spesso possono contenere anche del liquido.

Con il passare dei giorni le vescicole possono rompersi e generare una piccola erosione e, progressivamente, una crosta sulle labbra. La guarigione avviene generalmente nell’arco di 10 giorni, anche se i tempi possono cambiare da persona a persona e a seconda che si utilizzino prodotti specifici per l’herpes.

È molto importante riconoscere tempestivamente i sintomi dell’herpes labiale durante l’estate, in modo da poter intervenire attraverso prodotti per la salute da applicare a livello locale o, eventualmente, farmaci da banco antivirali prescritti dal medico in caso di patologia più severa.

Prodotti per herpes labiale: come sceglierne e quali sostanze sono utilizzate

Non tutti i prodotti studiati per l’herpes labiale agiscono nello stesso modo. Infatti, l’utilizzo di queste formulazioni dipende molto dalla fase dell’herpes e dall’obiettivo che si vuole raggiungere. I farmaci antivirali per applicazione topica, come aciclovir e penciclovir, da spalmare direttamente sulle labbra, vengono utilizzati come prima linea di difesa contro il virus, preferibilmente quando compaiono formicolio e bruciore. Quando l’herpes si manifesta con sintomi molto severi o con numerose recidive, il medico può decidere di prescrivere anche terapie antivirali orali.

Tuttavia, in commercio sono disponibili anche tantissimi altri prodotti salute e dispositivi medici che aiutano a ridurre l’entità dei sintomi e a proteggere le labbra da future comparse dell’infezione. Basti pensare a cerotti idrocolloidi che isolano la lesione, proteggendola dal contatto con sostanze irritanti e aiutando a facilitare il processo di guarigione. Esistono anche stick e gel contenenti sostanze emollienti, filmogene e lenitive, che permettono di idratare le labbra e proteggerle a lungo. Non vanno dimenticati ovviamente tutti quei prodotti a base di ingredienti fotoprotettori delle labbra, che vanno a contrastare quello che è il fattore predisponente maggiore durante i mesi estivi.

I migliori prodotti per l’herpes labiale

Compeed Cerottini per Herpes Labiale

I cerottini Compeed sfruttano la tecnologia idrocolloidale e sono progettati per ricoprire e proteggere la lesione durante le diverse fasi dell’herpes. Creano una barriera discreta sulla zona interessata e possono essere particolarmente pratici quando le vescicole sono già comparse.

Sono da preferire a una crema quando si cerca soprattutto protezione meccanica e discrezione, ad esempio durante la giornata. Non vanno però confusi con un farmaco antivirale: il loro principale ruolo è proteggere la lesione e favorire condizioni locali adeguate alla guarigione.

Compeed Cerottini per Herpes Labiale Cerotti idrocolloidali trasparenti per proteggere la lesione da herpes labiale

Dermovitamina Herpescare Gel

Dermovitamina Herpescare è un gel studiato per creare uno strato protettivo trasparente sulla zona interessata dall’herpes labiale. La formulazione è pensata soprattutto per proteggere la lesione e contribuire a ridurre sensazioni fastidiose come dolore e bruciore.

Può essere scelto quando si preferisce una formulazione in gel anziché un cerotto e si desidera ricoprire direttamente la zona interessata. È quindi una soluzione pratica soprattutto durante la fase sintomatica, seguendo frequenza e modalità di applicazione riportate dal produttore.

Offerta Dermovitamina Herpescare Gel 8 ml Gel protettivo trasparente per herpes labiale, dolore e bruciore

Leucosia Repair Lip Balm

Si tratta principalmente di un balsamo labbra riparatore ed emolliente, formulato con oli di origine naturale e pensato per labbra secche, screpolate e sensibilizzate. Rispetto ai prodotti specificamente antivirali, quindi, il suo ruolo è soprattutto cosmetico e protettivo.

Può essere utile quando, dopo l’episodio o in presenza di forte secchezza, l’obiettivo principale è mantenere le labbra morbide e limitare screpolature e discomfort. Non dovrebbe invece essere considerato un sostituto di un trattamento antivirale quando quest’ultimo è necessario.

Leucosia Repair Lip Balm 15 ml Balsamo labbra riparatore con oli naturali per labbra secche e screpolate

Herpesun Lips Stick SPF 20

Herpesun Lips è uno stick labbra con protezione solare SPF 20, caratteristica particolarmente interessante per chi tende a sviluppare episodi di herpes labiale in seguito all’esposizione al sole.

A differenza dei prodotti utilizzati quando la lesione è già comparsa, questo tipo di formulazione trova spazio soprattutto nella prevenzione durante l’esposizione solare. È quindi una scelta da considerare al mare, in montagna o durante attività all’aperto, ricordandosi di riapplicare la protezione secondo le indicazioni riportate sulla confezione.

Offerta Herpesun Lips Stick Labbra SPF 20 Stick labbra con protezione solare SPF 20

Oficine Clemàn ActivO3 Pomata Labiale

ActivO3 è una pomata in gel formulata con olio di girasole ozonizzato, estratto di liquirizia e burro di karité. L’olio ozonizzato caratterizza la formulazione, mentre liquirizia e karité contribuiscono rispettivamente all’azione lenitiva ed emolliente della preparazione.

È pensata per la pelle soggetta a herpes labiale e può essere preferita quando si cerca una formulazione in pomata che, oltre a proteggere la zona, aiuti a contrastare secchezza, prurito e discomfort. Il produttore indica l’applicazione di una piccola quantità sulla zona interessata tre volte al giorno.

Oficine Clemàn ActivO3 Pomata Labiale 5 ml Pomata labiale con olio di girasole ozonizzato, liquirizia e burro di karité

Come e quando assumere questi prodotti

I prodotti per l’herpes labiale dovrebbero essere utilizzati non appena si avvertono sintomi come formicolio e bruciore, anche se non sono ancora presenti vescicole o altre manifestazioni visibili a livello delle labbra. L’applicazione di queste formulazioni è adatta soprattutto a coloro che soffrono di recidive provocate dall’herpes, che si ripresentano soprattutto durante la stagione estiva. È importante applicare tutti questi prodotti con mani pulite, evitando di toccare continuamente le vescicole. Inoltre, è molto prudente non condividere bicchieri, posate, asciugamani, balsami labbra e altri oggetti che possono entrare in contatto con la bocca. Durante le giornate più calde dell’estate o quando ci si espone al sole è necessario applicare quantità adeguate di protezione solare per le labbra, in modo da contrastare uno dei principali fattori predisponenti dell’herpes labiale estivo.

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Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.

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