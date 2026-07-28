Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Gli integratori per la cistite estiva post-coitale

La cistite post-coitale è comune nelle donne sessualmente attive e peggiora in estate per caldo, disidratazione e costumi umidi.

Integratori a base di D-mannosio, cranberry, probiotici ed estratti vegetali aiutano a ridurre l'adesione batterica e prevenire recidive.

Per limitare il rischio servono idratazione, urinare dopo i rapporti, igiene delicata e consultare il medico se compaiono febbre o sangue.

La cistite post-coitale è una delle infezioni urinarie più frequenti nelle donne che sono sessualmente attive e tende a comparire soprattutto durante la stagione estiva. Infatti, caldo intenso, sudorazione e disidratazione, ma anche l’utilizzo di costumi da bagno umidi e variazioni delle proprie abitudini quotidiane in vacanza possono aumentare il rischio di infezioni urinarie dopo i rapporti sessuali.

I sintomi più frequenti sono bruciore durante la minzione, bisogno di andare spesso in bagno, ma anche dolore sovrapubico e in alcuni casi sangue nelle urine. Nella maggior parte dei casi il responsabile dell’infezione è l’Escherichia coli, un batterio che normalmente vive all’interno del nostro intestino ma che in alcune condizioni può raggiungere l’apparato urogenitale e innescare delle infezioni.

Oltre a mantenere una corretta igiene e una regolare idratazione può essere utile anche l’utilizzo di integratori e sostanze in grado di ostacolare l’adesione di questi batteri alle mucose della vescica e contribuire quindi a preservare il benessere delle vie urinarie anche durante l’estate.

Prodotti per cistite dopo i rapporti in estate: come sceglierli e quali sostanze sono utilizzate

Quando si sceglie un integratore o un prodotto salute per affrontare e prevenire la cistite post-coitale è necessario valutare la composizione del prodotto e l’obiettivo di impiego. Nella maggior parte dei casi si associano insieme più principi attivi con meccanismi complementari e sinergici, che lavorano nel rafforzare il sistema immunitario, ma anche nel ridurre l’adesione dei batteri alle pareti dell’apparato urogenitale.

Una delle sostanze più utilizzate e studiate all’interno degli integratori è il D-mannosio. Questo zucchero semplice viene eliminato facilmente attraverso le urine ed è capace di legarsi alle fimbrie (una specie di tentacoli) degli Escherichia coli, riducendo così la loro capacità di aderire alle pareti della vescica e instaurare l’infezione. In questo modo, i batteri verranno facilmente allontanati dall’organismo attraverso la minzione.

Anche il mirtillo rosso americano (o cranberry) rappresenta una delle scelte più utilizzate dalle donne per ridurre i sintomi della cistite e può aiutare a prevenire infezioni recidivanti. All’interno di questo frutto sono contenute le proantocianidine (PAC) di tipo A, che sembrano anch’esse ostacolare l’adesione dei batteri all’urotelio e risultano quindi utili per prevenire tali infezioni.

Gli integratori per combattere la cistite post-coitale vengono spesso arricchiti anche con altre sostanze utili per rinforzare le difese immunitarie e il microbiota, come ad esempio l’ibisco, l’uva ursina, la vitamina C, ma anche probiotici, estratti vegetali e antiossidanti di vario tipo. I probiotici vengono spesso utilizzati soprattutto all’interno di formulazioni scelte dalle donne che hanno avuto episodi di cistite in seguito a terapie antibiotiche.

La scelta del prodotto più adatto alle proprie esigenze dipende molto dalla formulazione, dagli ingredienti e dalle finalità del singolo integratore alimentare, nonché dai consigli forniti dal proprio medico o dal proprio farmacista di fiducia.

I migliori integratori per cistite dopo i rapporti in estate

Uroial Plus

Uroial Plus è un integratore completo indicato per il benessere delle vie urinarie. La formulazione combina D-mannosio, condroitin solfato, N-acetilcisteina, S&R PACs (miscela esclusiva di cranberry) e acido ialuronico, che insieme aiutano a limitare l’adesione batterica e a favorire il fisiologico equilibrio dell’apparato urinario. È particolarmente indicato nelle donne che soffrono di episodi ricorrenti di cistite dopo i rapporti sessuali e desiderano un’integrazione continuativa.

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Cistiflor D-Mannosio

Cistiflor è formulato con elevate quantità di D-mannosio, associato a ingredienti di supporto per la salute delle vie urinarie, come mirtillo rosso e semi di pompelmo. È particolarmente indicato ai primi sintomi oppure dopo i rapporti sessuali nelle persone soggette a infezioni ricorrenti. La presenza di una dose importante di D-mannosio lo rende una scelta interessante per chi cerca un prodotto mirato principalmente a ridurre l’adesione di Escherichia coli.

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Cistit Act Forte

Questo integratore punta su una formulazione semplice a base di D-mannosio ad elevato dosaggio, risultando indicato soprattutto nella prevenzione della cistite post-coitale e nei soggetti che preferiscono assumere un unico principio attivo. La formulazione con estratti vegetali permette anche una buona flessibilità di utilizzo in associazione con altri integratori o probiotici, adattandosi facilmente ai protocolli consigliati dal medico.

Cistiflux Bustine

Cistiflux è disponibile in pratiche bustine da sciogliere in acqua e associa D-mannosio, mirtillo rosso e altri componenti studiati per sostenere la funzionalità delle vie urinarie. È particolarmente indicato durante i periodi di maggiore predisposizione, come l’estate o in presenza di rapporti sessuali frequenti. La presenza del cranberry rappresenta un valore aggiunto rispetto ai prodotti contenenti solo D-mannosio, offrendo un doppio meccanismo di prevenzione dell’adesione batterica.

Cistiflux Bustine Integratore per il benessere delle vie urinarie con D-Mannosio e Cranberry

D-Mannosio Integratore Alimentare

D-Mannosio Integratore Alimentare è un prodotto formulato per favorire il fisiologico benessere delle vie urinarie grazie all’associazione di D-mannosio, estratti vegetali e sostanze antiossidanti. È consigliato soprattutto a chi presenta episodi ricorrenti durante l’anno e desidera un’integrazione preventiva. Rispetto ai prodotti più semplici, offre una composizione più articolata, utile quando si ricerca un supporto completo alla salute dell’apparato urinario.

Offerta Cistidyn Integratore Alimentare Integratore alimentare con D-mannosio

Come e quando assumere questi prodotti

Le formulazioni destinate al benessere delle vie urinarie trovano impiego nella prevenzione delle recidive, ma anche nell’attenuazione dei sintomi, soprattutto nelle donne che sviluppano frequentemente episodi di cistite in seguito ai rapporti sessuali. Ogni integratore va assunto seguendo le indicazioni riportate sulla confezione oppure fornite dal proprio medico o dal proprio farmacista.

Tuttavia, oltre all’integrazione è fondamentale seguire alcuni accorgimenti importanti anche per quanto riguarda il proprio stile di vita. È necessario, infatti, bere almeno due litri d’acqua al giorno e urinare frequentemente, in modo da eliminare eventuali batteri presenti all’interno dell’apparato urogenitale. È importante anche urinare dopo il rapporto sessuale ed evitare di trattenere l’urina, sempre per far sì che i batteri rimangano il meno possibile a contatto con le mucose urogenitali. Per quanto riguarda la corretta igiene intima, è sempre opportuno utilizzare detergenti delicati e, quando si va al mare, è consigliato cambiare il costume bagnato, soprattutto nelle persone particolarmente sensibili. Potrebbe interessarti anche l’articolo del magazine sulla cistite estiva e come prevenirla con l’alimentazione.

Qualora, in seguito all’utilizzo di integratori o prodotti salute, i sintomi non dovessero ridursi oppure dovessero comparire febbre, dolore intenso e sangue nelle urine, è necessario rivolgersi al proprio medico.

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Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.

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