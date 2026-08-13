Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Pasta fredda e glicemia

Il raffreddamento della pasta favorisce la retrogradazione degli amidi e può rallentare l’assorbimento degli zuccheri, con una glicemia più controllata.

Gli studi citati indicano effetti interessanti, soprattutto quando la pasta viene anche riscaldata, ma i risultati non autorizzano porzioni più abbondanti.

Restano decisivi il formato, i tempi di cottura e i condimenti, con legumi, verdure, proteine e olio extravergine a rendere il piatto più equilibrato.

Insalata di pasta o semplicemente pasta preparata il giorno prima e poi conservata in frigorifero: d’estate è frequente il consumo di pasta fredda, ma negli ultimi anni questa abitudine è diventata protagonista di diete social e consigli per il benessere metabolico. Infatti, il consumo di pasta cotta e poi raffreddata presenterebbe dei vantaggi a livello metabolico, riducendo l’impatto che questo alimento ha sulla glicemia.

Ma è davvero così? Secondo studi osservazionali e il parere di numerosi nutrizionisti, il raffreddamento della pasta precedentemente cotta provocherebbe una reazione chimica chiamata retrogradazione degli amidi.

Questo fenomeno modifica la struttura dell’alimento, aumentando la quota di amido resistente, ovvero quella tipologia di amido difficile da digerire da parte degli enzimi intestinali. Ciò produrrebbe un assorbimento più lento degli zuccheri e quindi un minore innalzamento della glicemia.

Tuttavia, questo fenomeno non trasforma la pasta in un alimento privo di carboidrati e quindi da consumare in grandi quantità. Vediamo, con il parere del nutrizionista, cosa succede realmente quando raffreddiamo e poi mangiamo la pasta.

Cosa succede all’amido quando cuociamo la pasta

Per capire cosa succede all’amido durante il processo di cottura della pasta è importante comprendere quale sia la struttura di questa molecola, che rappresenta il principale carboidrato presente all’interno della pasta. Basta immaginare una catena formata da tante unità di glucosio legate tra di loro (amilosio e amilopectina), che si organizzano a formare un granulo vero e proprio.

Quando la pasta viene immersa all’interno dell’acqua bollente, i grani di amido la assorbono e la loro struttura si inizia a gelatinizzare. Generalmente questo processo rende l’amido maggiormente attaccabile da parte degli enzimi digestivi, che possono scomporlo in modo progressivo nei suoi componenti base, ovvero tantissime molecole di glucosio.

A differenza di altri alimenti amidacei, però, la pasta presenta una struttura più complessa e compatta, data dall’interazione dell’amido con le proteine del glutine, che tende a rallentare la digestione dell’alimento.

Questo inserisce la pasta all’interno degli alimenti con un indice glicemico medio-basso, pur con importanti differenze date dai tempi di cottura e dal formato di pasta. Gli spaghetti, ad esempio, sono il formato di pasta con l’indice glicemico più basso, poiché gli enzimi digestivi fanno più fatica a degradarli e quindi l’assorbimento degli zuccheri avviene in modo più graduale a livello intestinale.

Cosa succede quando lasciamo raffreddare la pasta?

Subito dopo la cottura della pasta avviene un fenomeno molto interessante, chiamato retrogradazione degli amidi. In parole povere, quando la pasta inizia a raffreddarsi, alcune molecole dell’amido gelatinizzato tendono a riorganizzarsi creando strutture più ordinate e meno facilmente raggiungibili da parte degli enzimi digestivi.

Si viene a formare quello che tecnicamente si chiama amido resistente di tipo 3 (RS3), che, come suggerisce il nome, resiste maggiormente all’azione degli enzimi presenti nell’intestino tenue e arriva nel colon, aumentando così i tempi necessari per digerire e assorbire questi zuccheri a livello intestinale.

La conseguenza diretta è che la glicemia sale in modo più lento e quindi si ha un impatto minore a livello metabolico.

È proprio questo l’aspetto sul quale si sono concentrati studi ed esperti per quanto riguarda l’ipotesi che il consumo di pasta raffreddata e appena cotta possa determinare risposte glicemiche differenti.

La pasta fredda abbassa davvero la glicemia dopo i pasti?

In letteratura sono disponibili diverse evidenze riguardanti gli effetti che la pasta fredda può avere sul metabolismo e sulla salute, ma vanno interpretate in modo corretto.

Uno studio crossover randomizzato condotto nel 2019 ha confrontato uno stesso pasto a base di:

pasta appena cotta e calda

pasta cotta e raffreddata

pasta cotta, raffreddata e poi riscaldata nuovamente

Il risultato più sorprendente non è emerso dalla pasta cotta e poi raffreddata, ma dalla variante che prevedeva cottura, raffreddamento e poi riscaldamento nuovamente. Infatti, mentre nei primi due casi la risposta glicemica complessiva non mostrava differenze significative, nel terzo gruppo si notava un’area sotto la curva glicemica inferiore rispetto alle altre due preparazioni.

Inoltre, sia per la pasta cotta e raffreddata sia per quella nuovamente riscaldata si notava come la glicemia tornasse ai livelli iniziali più rapidamente rispetto a una porzione di pasta cotta e mangiata.

Ciò mette in evidenza come non tutto dipenda dal raffreddamento della pasta, ma dalle modalità di preparazione di questo alimento. Inoltre, uno studio randomizzato crossover pubblicato su Nutrients nel 2026, che ha coinvolto 32 persone affette da diabete di tipo 1, ha rivelato effetti differenti a livello metabolico tra il consumo di pasta appena cotta e l’assunzione di pasta raffreddata per 24 ore a 4 °C e poi successivamente riscaldata.

Anche in questo caso si è visto come il consumo di pasta raffreddata e poi riscaldata nuovamente abbia offerto una glicemia massima inferiore, un minore incremento glicemico massimo e anche risposte post-prandiali migliori.

Ovviamente si tratta di studi effettuati su pazienti diabetici e quindi non direttamente trasferibili alla popolazione generale, ma comunque utili per capire come la retrogradazione degli amidi possa offrire alcuni benefici a livello metabolico.

La pasta fredda contiene meno carboidrati?

No, questa è un’affermazione errata ed è proprio da qui che nasce l’equivoco secondo cui il consumo di pasta raffreddata possa favorire la perdita di peso. Infatti, lasciare raffreddare la pasta non fa sparire i carboidrati e non elimina le calorie presenti all’interno del piatto.

Ciò che si modifica è la struttura dell’amido e, di conseguenza, la sua accessibilità da parte degli enzimi digestivi.

Quindi, si va ad agire sulla velocità con cui le molecole di glucosio che compongono la pasta vengono assorbite a livello intestinale e fanno aumentare la glicemia. C’è da dire che la maggior parte dell’amido presente nella pasta comunque rimane digeribile e quindi apporta zuccheri e calorie all’interno del corpo umano.

In parole povere, mangiare 150 g di pasta fredda e poi riscaldata non equivale dal punto di vista metabolico e nutrizionale a mangiarne una quantità molto più piccola, solo perché è stata conservata in frigorifero.

La pasta fredda è meglio della pasta calda?

Non necessariamente. È molto più corretto dire che il raffreddamento e il successivo riscaldamento della pasta possono modificare la struttura dell’amido e, in alcune condizioni, ridurre la risposta glicemica post-prandiale.

Lo conferma il fatto che non si tratta di un semplice fenomeno comparso sui social, ma di una reale modifica che avviene nella matrice di questi alimenti. Tuttavia, l’effetto non deve essere sopravvalutato portando le persone a mangiare quantità maggiori di pasta fredda rispetto alla pasta calda.

Bisogna, infatti, sempre rispettare le porzioni indicate dalle linee guida per una corretta e sana alimentazione oppure proposte dal medico o dal nutrizionista per portare avanti i propri obiettivi di peso e salute. Di fondamentale importanza rimangono sempre i condimenti, che devono prevedere fonti proteiche e fibre che accompagnino il piatto di pasta.

Una porzione di pasta con i legumi oppure con verdure accompagnate da una fonte proteica rappresenta una soluzione ideale sia d’estate sia d’inverno. Ovviamente, non bisogna dimenticare di condire la pasta con un cucchiaio di olio extravergine a crudo per esaltarne i sapori e favorire il benessere cardiovascolare.

Fonti bibliografiche

Does Resistant Starch Formed by Cooling Pasta Decrease the Postprandial Glycemic Response in Type 1 Diabetes? A Randomized Single-Blind Crossover Study – Nutrients 2026 (MDPI)

Method of Food Preparation Influences Blood Glucose Response to a High-Carbohydrate Meal: A Randomised Cross-over Trial – Foods 2020 (MPDI)

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.

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