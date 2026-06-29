Dalla digestione alla glicemia, dal cuore al sonno: camminare dopo cena regala tanti benefici. L’importante è essere costanti, e non esagerare con ritmo e durata

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123RF Camminare dopo cena regala tanti benefici

Dopo il pasto serale c’è chi non vede l’ora di rilassarsi sul divano e chi, invece, preferisce uscire per una passeggiata. Se fai parte di questo secondo gruppo, sappi che si tratta di un’ottima abitudine. Camminare dopo cena, infatti, è uno dei gesti più semplici che possiamo fare per prenderci cura della nostra salute.

Non occorrono allenamenti estenuanti: anche una passeggiata tranquilla, a ritmo moderato, può favorire la digestione, contribuire al controllo della glicemia, sostenere il metabolismo e persino migliorare la qualità del sonno. Più che l’intensità, conta la costanza. Ma quanto bisogna camminare per ottenere questi benefici? Ed è meglio uscire subito dopo aver mangiato o aspettare un po’? Ecco cosa sapere.

Camminare dopo cena favorisce la digestione

Secondo una credenza molto diffusa, camminare dopo cena è un’ottima strategia per favorire la digestione. In effetti, si tratta di una convinzione fondata, a patto che la passeggiata sia leggera e rilassata.

Muoversi a ritmo moderato, senza percorrere lunghe distanze, infatti, stimola la motilità intestinale, ossia i movimenti naturali dello stomaco e dell’intestino che permettono al cibo di procedere lungo il tratto digestivo. Il risultato è una digestione più efficiente, con conseguente riduzione di quella fastidiosa sensazione di pesantezza che spesso compare dopo una cena abbondante.

Al contrario, svolgere un’attività fisica intensa subito dopo aver mangiato potrebbe generare l’effetto opposto. Per sostenere lo sforzo, infatti, i muscoli richiamano una maggiore quantità di sangue, che quindi viene sottratto agli organi digestivi. Di conseguenza, la digestione può rallentare e di pari passo può aumentare il rischio di disturbi come crampi, nausea o malessere.

Per questo, dopo cena è preferibile optare per una passeggiata tranquilla a passo regolare, che non generi affanno.

Aiuta a controllare la glicemia

Camminare dopo cena può aiutare anche a controllare la glicemia. Dopo i pasti, soprattutto se ricchi di carboidrati ad alto indice glicemico, i livelli di zucchero nel sangue tendono ad aumentare. Ebbene, una passeggiata a passo moderato aiuta i muscoli a utilizzare più rapidamente il glucosio disponibile come fonte di energia, contribuendo così a ridurre i picchi glicemici.

Si tratta di un effetto particolarmente utile per chi conduce una vita sedentaria, è in sovrappeso, presenta insulino-resistenza o prediabete, ma anche per chi desidera preservare nel tempo una buona salute metabolica.

Non servono lunghe camminate: anche una passeggiata di appena 10-15 minuti dopo cena può avere effetti positivi sul controllo della glicemia.

Fa dimagrire

Per quanto molto benefico, camminare dopo cena non basta, da solo, per dimagrire. Nessuna passeggiata serale può determinare una perdita di peso significativa se non è accompagnata da un’alimentazione equilibrata e da uno stile di vita sano.

Tuttavia, può rappresentare una valida alleata all’interno di un percorso di dimagrimento. Questa semplice abitudine, infatti, contribuisce a:

aumentare leggermente il dispendio energetico giornaliero;

giornaliero; migliorare la sensibilità all’insulina ;

; rendere il metabolismo più efficiente;

ridurre la sedentarietà ;

; allenare tutto il corpo.

C’è anche un altro aspetto da non sottovalutare: uscire a camminare dopo cena può sostituire la consuetudine di trascorrere la serata sul divano, spesso accompagnata da quella di consumare snack e spuntini fuori pasto. Inoltre, l’attività fisica stimola il rilascio delle endorfine, i cosiddetti “ormoni del buonumore”, che possono aiutare a ridurre la fame emotiva.

Il dimagrimento, però, dipende sempre dall’equilibrio tra alimentazione, movimento e stile di vita complessivo. La passeggiata serale è quindi un tassello utile, ma non può sostituire un approccio globale al benessere.

Fa bene al cuore

Una camminata quotidiana, a qualsiasi ora, è tra le attività fisiche più consigliate dai cardiologi per mantenere in salute il sistema cardiovascolare. Se praticata con costanza, infatti, può aiutare a:

migliorare la circolazione sanguigna,

sanguigna, favorire il controllo della pressione arteriosa ,

, influire positivamente sui livelli di colesterolo, riducendo quello “cattivo” (LDL) e aumentando quello “buono” (HDL).

Nel lungo periodo, questi effetti si traducono in una riduzione del rischio cardiovascolare.

Il valore aggiunto del camminare dopo cena è che è facilmente inseribile nella routine quotidiana: proprio perché semplice e sostenibile, aumenta le probabilità di essere mantenuta nel tempo, trasformandosi in una sana abitudine per il benessere del cuore.

Migliora il sonno

Molte persone temono che fare movimento la sera possa compromettere il riposo notturno. In realtà, questo vale soprattutto per gli allenamenti molto intensi, che tendono a stimolare il sistema nervoso e a mantenere l’organismo in uno stato di attivazione, rendendo più difficile il rilassamento.

Al contrario, attività leggere, come una passeggiata tranquilla, possono essere di grande aiuto. Infatti, favoriscono il rilassamento mentale, riducono lo stress accumulato durante la giornata e facilitano l’addormentamento.

Particolarmente utili le attività all’aria aperta, che abbassano i livelli di tensione e preparano gradualmente l’organismo al riposo notturno, soprattutto se accompagnate da una respirazione lenta e da un ritmo regolare.

Quanto bisogna camminare dopo cena

Camminare dopo cena non significa dover correre una maratona. Per godere di tutti gli effetti benefici di questa attività, non serve dedicare un’ora intera alla passeggiata. In genere, già con 10-15 minuti si riescono a ottenere benefici sulla glicemia. Per migliorare anche salute cardiovascolare e forma fisica, invece, bisogna camminare almeno 20-30 minuti.

In tutti i casi, si consiglia di mantenere un ritmo moderato, non troppo veloce, che permetta di parlare senza avere l’affanno. Più della durata, conta la costanza: cercare di uscire almeno tre-quattro volte alla settimana, meglio ancora tutte le sere.

Meglio uscire subito o aspettare?

Per quanto riguarda i tempi, molto dipende dal tipo di cena consumata. Se il pasto è stato leggero si può iniziare a camminare anche a distanza di 10-15 minuti. Se invece la cena è stata abbondante o particolarmente ricca di grassi, è preferibile attendere circa 20-30 minuti prima di uscire.

In ogni caso, è bene evitare sia di sdraiarsi subito dopo aver mangiato sia di svolgere attività fisiche intense: una passeggiata tranquilla resta la scelta più equilibrata per favorire la digestione e il benessere generale.

Ci sono controindicazioni?

Per la maggior parte delle persone sane, camminare dopo cena è un’abitudine sicura e molto utile. Può, invece, essere opportuno chiedere il parere del medico in presenza di:

importanti patologie cardiovascolari ;

; problemi ortopedici che limitano la deambulazione;

che limitano la deambulazione; malattie acute ;

; sintomi come dolore toracico, affanno importante o vertigini durante la camminata.

Anche chi soffre di reflusso gastroesofageo può trarre beneficio da una passeggiata leggera, evitando però percorsi in salita o un passo troppo sostenuto.

Come trasformare la passeggiata serale in un’abitudine

Come ogni buona abitudine, anche la camminata dopo cena funziona se diventa parte della routine quotidiana. Per renderla più fattibile e piacevole può essere utile:

scegliere un percorso tranquillo e ben illuminato;

e ben illuminato; uscire sempre allo stesso orario ;

; abbinare la passeggiata a un gesto fisso della routine serale, come mettere le scarpe subito dopo aver lavato i piatti;

camminare in compagnia del partner o di un amico;

del partner o di un amico; ascoltare un podcast o musica rilassante;

o musica rilassante; evitare di utilizzare continuamente lo smartphone;

indossare scarpe comode ;

; partire con obiettivi realistici, per esempio 10 minuti, e aumentare gradualmente la durata.

Anche pochi minuti ogni sera, ripetuti con costanza, possono fare la differenza nel tempo.

Fonti