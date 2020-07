Chi è Nicoletta Chiadroni, la moglie di Francesco Giorgino

editato in: da

Francesco Giorgino è uno dei simboli del giornalismo televisivo italiano. Volto storico del Tg1, è sposato dal 2009 con Nicoletta Chiadroni. La coppia si è unita in matrimonio alla presenza di solo 12 invitati.

Le loro nozze ai tempi fecero parlare per via della sorpresa fatta agli invitati appena citati: le persone che hanno assistito allo sposalizio, infatti, erano state invitate presso la location, un bellissimo castello nella Valle del Chianti, convinte di partecipare alla feste per il ritiro di un premio.

Chi è la donna che ha conquistato il cuore del famoso giornalista pugliese, che il 16 luglio si è confessato nello studio televisivo di Io e Te, lo spazio pomeridiano del suo caro amico Pierluigi Diaco? Nicoletta Chiadroni è un volto tutto tranne che estraneo al mondo del piccolo schermo.

La moglie di Francesco Giorgino è infatti una celebre regista televisiva della Rai. Tra i programmi che la vedono esprimere il suo talento professionale è possibile citare La Vita in Diretta. La Chiadroni cura la regia della trasmissione dal 2018.

Il 31 maggio 2019, la consorte del giornalista del Tg1 è stata protagonista di un momento molto speciale nello studio del programma. Tiberio Timperi, ai tempi ‘padrone di casa’ assieme a Francesca Fialdini, le ha donato un mazzo di fiori in diretta per farle gli auguri di buon compleanno.

Molto gelosa della sua vita privata – stessa cifra che caratterizza anche il marito – Nicoletta Chiadroni, in passato, ha lavorato come aiuto regista di un professionista di spicco come Michele Guardì dietro le quinte de I Fatti Vostri.

Ricordiamo altresì che Nicoletta Chiadroni non è presente su Instagram, social dove Giorgino ha invece un profilo che lo vede condividere soprattutto scatti legati alla sua attività professionale di giornalista e di docente.

Lui e Nicoletta vivono la loro relazione – coronata con il matrimonio arrivato dopo otto anni di relazione – lontano dai riflettori. Giorgino ha parlato poche volte del suo rapporto con la moglie. Tra queste occasioni, è possibile citare l’intervista rilasciata ad Alberto Matano nello studio de La Vita in Diretta nel settembre 2019. In questa circostanza, il giornalista dichiarò di non avere un carattere facile e di sperare di essere un buon marito per la sua Nicoletta.