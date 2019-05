Chi è Edoardo, il figlio di Gerry Scotti

editato in: da

Si chiama Edoardo l’unico figlio di Gerry Scotti a cui il conduttore televisivo è molto legato.

In questi giorni Edoardo Scotti ha fatto parlare di sé, sfortunatamente a causa di un incidente stradale. Il giovane è stato ricoverato in una clinica a Rozzano, dove gli è stata diagnosticata la rottura del femore, e in cui è accorso anche papà Gerry, preoccupato per le sue condizioni di salute.

Classe 1992, è nato il 10 marzo a Milano, ma ha vissuto per moltissimi anni negli Stati Uniti, tanto che parla alla perfezione inglese. Sua madre è Patrizia Grosso, ex moglie di Gerry Scotti a cui il conduttore è stato legato sino al 2009. Edoardo ha studiato e lavorato in America, dove ha seguito un corso di regia e fotografia. Attualmente si divide fra l’Italia e Los Angeles, dove ha già all’attivo numerose collaborazioni con importanti nomi di Hollywood.

Atletico, affascinante e appassionato di sport estremi, Edoardo Scotti per moltissimo tempo è rimasto nell’ombra. Gerry infatti ha sempre cercato di preservare la sua privacy e raramente ha svelato dettagli privati della sua vita. Solo quando il figlio è diventato ormai adulto, il conduttore, che oggi ha una nuova compagna, ha raccontato per la prima volta il dolore del divorzio e la paura di perdere il legame con il suo Edo.

“A causa del mio lavoro e della separazione ho sempre avuto paura che gli mancasse qualcosa e ho fatto di tutto per essergli vicino – ha svelato qualche tempo fa -. Oggi, e questa è la mia grande gioia, posso dire: è un ragazzo felice”.

Qualche tempo fa Edoardo ha esordito sul piccolo schermo, diventando inviato speciale per lo Show dei Record, programma condotto da Gerry Scotti. Nel 2011 è stato scelto per lavorare dietro le quinte, mentre nel 2015 è volato in Cina e negli Stati Uniti per presentare le prove in esterna.

Un’esperienza bellissima che ha consentito al grande pubblico di conoscerlo meglio, apprezzando non solo la sua bellezza, ma anche l’ironia e la bravura con le lingue straniere. Il grande sogno di Edoardo Scotti comunque rimane quello di fare il regista e, dopo aver partecipato a numerosi format, da Cucine da Incubo alle fiction poliziesche, attende la sua grande occasione ad Hollywood.