Gerry Scotti si è sposato. “Nozze in gran segreto con Gabriella Perino”

Gerry Scotti e Gabriella Perino si sarebbero sposati in gran segreto: le nozze dopo 15 anni d'amore.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gabriella Perino e Gerry Scotti

Gerry Scotti si sarebbe sposato con Gabriella Perino, sua storica compagna. Il conduttore de La Ruota della Fortuna, avrebbe giurato amore eterno alla donna che è al suo fianco da oltre quindici anni, con una cerimonia segretissima, vissuta nel più stretto riserbo.

Gerry Scotti e Gabriella Perino, nozze in gran segreto

A svelarlo alcuni amici del presentatore che al settimanale Gente hanno raccontato le nozze segrete di Gerry Scotti. “Si sono sposati in Comune, a Milano, senza neanche i testimoni, scelti quasi a caso, senza figli, parenti e amici, solo loro due – si legge -. Non hanno fatto ricevimento, men che meno lista nozze, nessuna partecipazione, nessun pranzo, torta, brindisi, festa”.

Gabriella Perino e Gerry Scotti sono legati da oltre quindici anni. Un amore solido e duraturo, coronato dalla convivenza e, ora, dal matrimonio. La coppia – che secondo chi li conosce si sentiva già sposata – avrebbe annunciato l’avvenuto matrimonio agli amici più stretti e ai parenti.

Riservatissima, Gabriella Perino non ha mai voluto apparire e si è sempre rifiutata di rilasciare interviste. Nonostante sia la compagna di uno dei personaggi televisivi più amati e conosciuti, ha cercato di tenersi lontano dai riflettori e non ha nemmeno un profilo social.

Gabriella, d’altronde, ha conosciuto Gerry quando non era ancora famoso. I due infatti frequentavano la stessa scuola. Terminati gli studi i loro percorsi si sarebbero separati. Nel 1991 le nozze di Scotti con Patrizia Grosso, sua prima moglie da cui ha avuto il figlio Edoardo. Poi il divorzio, nel 2009, e due anni dopo l’incontro con Gabriella. A farli ritrovare sarebbero stati i rispettivi figli: Beatrice, figlia di lei, ed Edoardo, figlio del conduttore. I ragazzi infatti frequentavano lo stesso istituto di Milano. Fra un incontro con i professori e una sessione di studio, Gerry e Gabriella si sarebbero innamorati.

Chi è Gabriella Perino

Capelli biondi, grandissima eleganza e un lavoro da architetto, Gabriella Perino è riuscita a rubare il cuore del conduttore. La coppia convive da tempo in un lussuoso loft situato all’ultimo piano di un palazzo d’epoca. L’abitazione, che si trova a pochi passi dalla chiesa di Sant’Ambrogio, sarebbe stata ristrutturata proprio da Gabriella.

“Non so quante sarebbero riuscite a stare tanti anni con un uomo nazionalpopolare come me, io so che avevo assolutamente bisogno di una donna come lei. Non ama il clamore, quasi la infastidisce”, aveva raccontato Gerry qualche tempo fa, parlando della compagna.

Al Corriere della Sera, il conduttore aveva parlato anche dell’incontro con Gabriella, capace di regalargli, ancora una volta, il sogno di una famiglia. “Quando avevo quarant’anni, in poco tempo sono morti i miei genitori e c’è stato il mio divorzio – aveva spiegato -. Parevano bruciate di colpo tutte le statuine del presepe che rappresentava il mio concetto di famiglia. Poi, assieme ai miei amici, a mio figlio e alla famiglia che ho ricostruito con Gabriella e i suoi figli, sono riuscito a portare avanti i valori in cui credo”.

In quell’occasione Gerry aveva parlato anche del suo rapporto con i figli della compagna: “Sono riconosciuto come figura paterna anche dai figli della mia compagna – aveva rivelato -: sono il rompiscatole che dice di spegnere la luce o non far scorrere l’acqua in casa. Ora sono grandi, ma quante notti sono stato sveglio aspettando uno o l’altro che rientrasse… loro sono la mia ancora di salvezza, mi fanno sentire un uomo vivo e una persona qualsiasi”.