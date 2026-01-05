La Ruota della Fortuna, Gerry stuzzica Samira prima dell’Epifania, poi si commuove

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Gerry Scotti conduce "La Ruota della Fortuna"

Gerry Scotti e Samira Lui tornano ad alleggerire la serata di Canale 5 con una nuova puntata tra tabelloni, spicchi e parole da indovinare. Nell’appuntamento de La Ruota della Fortuna di lunedì 5 gennaio, quello che anticipa l’Epifania, in studio si respira ancora aria di festa e la fortuna sembra davvero a una girata di Ruota.

Lo sa bene Luca, il nuovo campione di puntata, che grazie alla sua partita riesce a portarsi a casa una somma importante, sotto gli occhi visibilmente commossi di Gerry Scotti.

Gerry Scotti e Samira Lui aspettano la Befana con ironia

La puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 5 gennaio accompagna il pubblico verso l’Epifania con un’atmosfera ancora leggera e festosa. In studio, Gerry Scotti e Samira Lui si muovono con la naturalezza di una coppia ormai rodata: i loro scambi, fatti di ironia e piccoli punzecchiamenti, fanno ormai parte del gioco tanto quanto tabelloni e spicchi.

È in questo clima che Samira fa il suo ingresso con un minidress rosa acceso che non passa inosservato. Gerry coglie subito l’occasione per scherzarci su: “Hai mai pensato di metterti qualcosa di rosa? Stai benissimo, ho visto scendere un petalone”. “Mi sento una Barbie”, risponde lei, divertita. Le battute si intrecciano ai riferimenti all’Epifania, con Gerry che ironizza anche sulla Befana: “Vorrebbero tutti vedere una Befana come te”.

Luca scalza gli sfidanti e fa commuovere Gerry Scotti

Intanto, in studio prendono posto i protagonisti della serata: il campione Gianluca da Milano, Luca da Falconara e Gabriella dalla provincia di Frosinone, pronti a entrare nel vivo della partita. A partire forte nelle prime manche è proprio Gabriella, che si distingue subito per rapidità e sicurezza nelle risposte.

A cambiare l’equilibrio della partita è però il Cruciruota, che regala i primi colpi di scena. Con il tabellone ormai vicino alla soluzione, sia Gabriella che Luca provano a chiudere la manche, ma sbagliano entrambi, consegnando così il punto al campione in carica.

Gabriella prova a rientrare in partita nella manche delle feste, indovinando subito la risposta del tabellone con appena una manciata di lettere e sorprendendo tutto lo studio. Per un attimo sembra poter andare dritta verso la vittoria, ma Luca dimostra di essere uno sfidante altrettanto solido e determinato.

A metà gara, infatti, il suo tabellone segna già 21mila euro. Nel corso della puntata, la sua sicurezza cresce e la sua bravura emerge con chiarezza: supera prima la sfidante e poi il campione, arriva a quota 30.400 euro e conquista l’accesso alla Ruota delle Meraviglie.

Anche nella fase finale Luca si affida all’intuito. Alla Ruota delle Meraviglie azzecca tre buste verdi sul tema Befana e, dopo aver aperto la 1 e la 3, sceglie di lasciare proprio l’ultima per puntare sulla 2.

Nel momento di aprire l’ultima busta, Gerry Scotti si prende qualche secondo per raccontare il nuovo campione: “Uno dei più bravi di questi mesi. Essendo il mio lavoro me ne accorgo in cinque minuti. È sveglio, brillante, sorridente. È simpatico e non se la tira, ha una famiglia normale con i problemi di tutte le famiglie italiane”.

E ha ragione. Luca vince 100mila euro, che si aggiungono al bottino accumulato nel corso della partita. La sorpresa di Samira è evidente, Luca corre ad abbracciare la mamma e anche Gerry si lascia andare alla commozione.

“Ringrazio il cielo di averci regalato queste esperienze meravigliose. Vivere queste esperienze con la gente è il regalo più bello che potessimo ricevere. Sono fiero di questa emozione e la condivido con voi”.

