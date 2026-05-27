La Ruota della Fortuna, Samira Lui punge Gerry Scotti: “Non ti credo più!”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

La puntata del 27 maggio de La Ruota della Fortuna ci ha regalato, come di consueto, momenti di leggerezza, fra frasi da indovinare, ma anche scambi di battute fra Gerry Scotti e Samira Lui, conduttori dello show.

La Ruota della Fortuna, Samira punge Gerry

Sono trascorsi mesi da quando la nuova edizione de La Ruota della Fortuna è andata in onda per la prima volta, diventando un vero e proprio caso televisivo. Nessuno infatti si aspettava un successo così clamoroso, soprattutto nei mesi estivi, caratterizzati da un calo d’ascolti e dalla messa in onda, spesso, di repliche.

Invece Gerry Scotti ha vinto la sua scommessa, riportando in televisione il programma cult di Mike Bongiorno e rendendolo uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico nell’access prime. Tutto grazie ad una conduzione frizzante, ad un format che diverte e al legame fra Gerry e Samira Lui. I due, da subito, hanno mostrato un fortissimo feeling di fronte alle telecamere, fra battute e scherzi. Non a caso Scotti ha spesso descritto la showgirl come “la mia socia”.

Anche nella puntata del 27 maggio de La Ruota della Fortuna non sono mancati scherzi e battute. Dopo aver presentato il campione Simone, accompagnato in studio dal suo gemello, e gli sfidanti Mario e Roberta, Gerry ha annunciato l’arrivo di Samira. Come sempre la showgirl ha raggiunto il tabellone dopo essersi esibita in un balletto sulle scale. Per l’occasione l’ex gieffina ha scelto un abito mozzafiato rosso acceso, con dettagli cut out e uno spacco vertiginoso.

Un look pazzesco che è stato lodato anche da Gerry. “Volevo darti un consiglio, mettiti qualcosa di rosso ogni tanto, perché ti sta particolarmente bene”, ha detto il presentatore, fra gli applausi. “Oggi sono woman in red – ha replicato Samira -. E sono anche particolarmente felice! Succede anche a voi?”.

Tanti i botta e risposta, particolarmente divertenti, fra i due. Quando uno dei concorrenti ha chiamato la “N di Nicla”, ossia la cantante della band dello show, i Fortuna Five, Gerry ha scherzato: “Nicla sta superando Samira con il numero di lettere”.

Poco dopo la concorrente Roberta ha chiamato la “A di Arizona”. “Arizona è il nome della mia nipotina”, ha svelato. Poco dopo Scotti ha affermato: “Avevo un cugino che si chiamava Ohio”, scatenando le risate di Samira Lui che l’ha punzecchiato: “Tanto non le credo più!”.

Mario è il nuovo campione de La Ruota della Fortuna (e vince 200mila euro)

E la gara? In questo giovedì la sfida è stata piuttosto accesa a La Ruota della Fortuna e caratterizzata da un colpo di scena finale. Nel corso della gara infatti a dominare erano stati Roberta e il campione Simone, lasciando indietro Mario. Nell’Ultimo Round però entrambi hanno sbagliato ripetutamente la risposta sul tabellone, regalando al giovanissimo ragazzo di Piombino una vittoria sul filo del rasoio. Mario è diventato dunque il nuovo campione de La Ruota della Fortuna con un montepremi di 11.400 euro. “La Ruota è meravigliosa, proprio perché imprevedibile”, è stato il commento di Gerry.

Arrivato a La Ruota delle Meraviglie, il gioco finale dello show, Mario ha sorpreso ancora una volta il conduttore e il pubblico, indovinando sia il primo tabellone che l’ultimo, proprio sul gong. Al momento della scelta, Mario ha deciso, insieme alla fidanzata, di aprire la busta numero 3 che conteneva la bellezza di 200mila euro. Lacrime in studio ed emozione per il campione che si è portato a casa 211.400 euro.