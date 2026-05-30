La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti su Samira Lui: “Mi mancherà” e scherza sullo stop

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IPA Gerry Scotti

La puntata del 30 maggio de La Ruota della Fortuna regala risate e una partita ricca di colpi di scena. Al centro sempre Samira Lui e Gerry Scotti, pronti a scambiarsi battute e a divertire il pubblico.

La Ruota della Fortuna, Gerry e Samira Lui non si fermano

Gerry Scotti si prepara a chiudere un altro mese ricco di successi con La Ruota della Fortuna, affiancato come sempre da Samira Lui. Il programma di Canale 5 ha ormai conquistato il favore del pubblico, ottenendo grandi ascolti e uno share che, più di una volta, ha battuto ogni record.

A rendere speciale la trasmissione il rapporto fra Samira e Gerry, ma anche dei precisi rituali. Il primo è senza dubbio l’ingresso in studio della showgirl, annunciata ogni volta in modo diverso dal conduttore e pronta ad esibirsi in un balletto sulle scale.

Per la puntata del 30 maggio, Samira ha scelto un look con un abito bianco in pizzo e chiffon. Un look che anticipa l’estate, una stagione che i telespettatori potranno vivere proprio insieme alla Lui e a Gerry. “Come farò senza”, ha detto il conduttore, parlando del balletto. “Beh, l’estate è lunga. Ci sarà un’altra canzone!”, ha replicato Samira.

Si tratta dell’ennesima conferma di una presenza costante dello show sugli schermi di Canale 5 anche nei mesi estivi. La Ruota della Fortuna infatti non si fermerà, come era stato ipotizzato qualche mese fa, ma continuerà ad andare in onda. A fermarsi invece sarà Stefano De Martino che il prossimo 19 luglio saluterà il pubblico di Affari Tuoi, ritornando a settembre.

La scelta di non mandare in pausa La Ruota della Fortuna conferma la volontà di Mediaset di puntare sullo show, cercando, come era accaduto lo scorso anno, di conquistare anche quella fetta di pubblico che solitamente segue il gioco dei pacchi su Rai Uno. In sostanza quindi alla domanda quando finirà La Ruota della Fortuna, possiamo solo rispondere con: ma. Lo show, almeno sino a quando i numeri saranno così buoni, potrebbe continuare a oltranza, come confermato dallo stesso Gerry Scotti. Un grande impegno per la showgirl e il conduttore, che restano saldi al loro posto, forti di un format diventato ormai una certezza nell’access prime di Canale 5.

Armando si riconferma campione

E la partita? Gerry ha accolto in studio Armando, campione che ha conquistato il titolo nella puntata precedente. Il giovane personal trainer ha sorpreso tutti con una commovente dedica. “Volevo salutare mia nonna Maria che ha compiuto 100 anni – ha detto -. Gerry è una tua grande fan e non va a dormire se non finisce di vedere La Ruota della Fortuna la sera”.

A sfidare Armando sono arrivati Luca e Valentina. Se Luca, ingegnere e appassionato di matematica, ha tenuto testa al campione, alla fine a decidere tutto è stata, come sempre La Ruota. E così al gioco finale è arrivato Armando, riconfermandosi campione con 15.400 euro.

A La Ruota delle Meraviglie, Armando ha mostrato tutta la sua bravura, indovinando la prima frase sul tabellone e la seconda in pochissimo tempo. Una bravura che gli ha consentito di portare a casa altri 5.000 euro per un totale vinto di 20.400 euro.