Scopri perché questo styling naturale è diventato l'alternativa più amata per ringiovanire e addolcire i lineamenti

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Le onde leggere effetto anti age di Cameron Diaz

Esiste un segreto di bellezza che non passa attraverso sieri miracolosi o trattamenti estetici invasivi, ma che si nasconde tra le ciocche dei capelli: le onde morbide. Note anche come soft waves, queste ondulazioni delicate sono diventate il pilastro fondamentale dell’hairstyle moderno per la loro incredibile capacità di ringiovanire istantaneamente l’immagine.

A differenza della piega liscia, che tende a indurire i lineamenti e a sottolineare le asimmetrie del volto, o dei boccoli troppo definiti, che possono apparire artificiali, le onde morbide lavorano per contrasto. Il loro movimento sinuoso crea un gioco di luci e ombre che “sfuma” visivamente le piccole rughe d’espressione e addolcisce l’ovale del viso, donando un immediato effetto freschezza.

Le muse ispiratrici: da Cameron Diaz a Meg Ryan, tutte amano le onde effortless

Per capire l’efficacia di questo look, basta guardare alle star che hanno fatto della naturalezza la loro firma estetica, adattando le onde a diverse lunghezze e stili.

Il volume solare e “effortless” Cameron Diaz, l’indimenticabile protagonista di Tutti pazzi per Mary e Charlie’s Angels, è l’emblema della bellezza californiana: atletica, sorridente e sempre apparentemente spettinata dal vento. Per lei, le onde morbide sono lo strumento perfetto per valorizzare il suo biondo iconico. La Diaz predilige onde ampie che partono all’altezza degli zigomi, lasciando le radici naturali ma piene di volume. Questo stile “senza sforzo” le permette di mantenere quell’aria da “ragazza della porta accanto” che sfida il tempo, focalizzando l’attenzione sui suoi occhi azzurri e sulla luminosità del viso.

L’eleganza sofisticata e fluida la ritroviamo in Nicole Kidman. L’attrice premio Oscar, celebre per ruoli intensi in Moulin Rouge! e Big Little Lies, ha un’eleganza eterea e lineamenti molto definiti. Su di lei, le onde diventano lunghe, fluide e quasi “liquide”. Nicole utilizza il mosso per incorniciare il suo incarnato di porcellana, preferendo onde che scendono in modo armonioso verso le spalle. Questo movimento aiuta a rendere meno severo il profilo e aggiunge una dimensione romantica che bilancia perfettamente la sua figura slanciata e regale.

Meg Ryan, la regina indiscussa delle commedie romantiche come Harry, ti presento Sally, ci insegna come le onde possano fare miracoli anche sui capelli più corti o medi. Il suo stile è da sempre caratterizzato da tagli scalati e mossi.

Meg utilizza le onde per dare “corpo” alla capigliatura: la texture movimentata del suo bob (il caschetto) crea un effetto ottico di riempimento, ideale per chi ha capelli fini. Le sue onde sono più strette e sbarazzine rispetto a quelle delle colleghe, perfette per risollevare otticamente i contorni del viso e donare una vitalità immediata.

La tecnica e i prodotti: come creare le onde anti age perfette a casa

Come hai potuto vedere, ogni tipologia di viso, lunghezza della chioma o stile personale, si adatta perfettamente al trend delle onde anti age per sbarazzarsi di qualche anno di fronte alla fotocamera. Ottenere questo risultato ”effortless” non è affatto difficile ma richiede una gestualità specifica e i giusti alleati beauty per evitare l’effetto “boccolo a molla” e garantire una tenuta impeccabile ma naturale.

I passaggi e il kit indispensabile per realizzare il look più amato dalle celeb over 50

Preparazione e protezione: non si inizia mai senza schermare la fibra capillare dal calore. Sui capelli umidi, vaporizza un buon termoprotettore. Durante l’asciugatura, cerca di dare volume alle radici, capovolgendo la testa o aiutandoti con una spazzola rotonda.

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Prepara la texture: a capelli asciutti, prima di passare agli strumenti a caldo, distribuisci sulle lunghezze una crema per lo styling anti-crespo o una mousse leggera. Questo prodotto è fondamentale per dare “memoria” alla ciocca, garantendo che l’onda si mantenga unita ed elastica senza appesantire. Se desideri invece un effetto più opaco e grintoso alla Cameron Diaz, questo è il momento di vaporizzare uno spray salino per simulare l’effetto texturizzato dell’acqua di mare.

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Il re dello styling: ora scegli un ferro arricciacapelli dal diametro medio-largo (almeno 25-32 mm). Prendi una ciocca di circa 3-4 cm e avvolgila intorno al ferro sempre in direzione opposta al viso: questo movimento apre lo sguardo ed è il vero responsabile dell’effetto “lifting” anti-age. Il dettaglio cruciale? Lascia fuori dal ferro gli ultimi 2-3 cm delle punte. Questo stratagemma renderà l’onda moderna e disinvolta.

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Fissa la piega: lascia raffreddare completamente i capelli (è essenziale per non far cadere subito la piega). Una volta freddi, passa tra le ciocche una spazzola a denti larghi o semplicemente le dita per “rompere” la struttura rigida e trasformarla in onde vaporose. Fissa il tutto con una lacca a tenuta flessibile: dimentica le formule extrastrong che incollano; i capelli devono potersi muovere dolcemente insieme a te.

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Il tocco di luce finale: per un finish da vero salone, applica due gocce di olio illuminante o siero (ideali quelli a base di Argan o Camelia). Scaldalo bene tra le mani e accarezza dolcemente solo le estremità: in questo modo andrai a sigillare le cuticole, eliminare l’aspetto secco sulle punte sfibrate e donare una brillantezza assoluta che rifletterà magnificamente la luce.

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Con questi piccoli accorgimenti di styling, sarai subito pronta a riappropriarti di quell’aura fresca e leggera tipica della gioventù ma senza perdere l’eleganza e la raffinatezza anche nelle occasioni più formali come le cerimonie tipiche della stagione primaverile quali matrimoni, cresime, battesimi o semplici serate tra amici all’aria aperta.

E sei già pronta a sentirti dire ”Wow, ma chi ti ha fatto questa bella piega? sembri più giovane!”.

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